El New York Times sitúa a València como parada cultural clave en su lista de viajes para 2026

El Ayuntamiento de València ha resaltado que la capital del Turia figura entre los 52 destinos recomendados por The New York Times para visitar en 2026, una prestigiosa lista que destaca los lugares y eventos más atractivos del año en todo el mundo.

El reportaje enlaza València con Madrid a través de la figura de Joaquín Sorolla, proponiendo un recorrido cultural que une ambas ciudades. Esta conexión se apoya en dos hitos relevantes: la reapertura del Museo Sorolla en la capital y la exposición en València de más de 200 obras procedentes de la Hispanic Society.

Según los datos del INE disponibles hasta noviembre, València recibió el pasado año más de 100.000 visitantes estadounidenses, que sumaron 264.362 noches de alojamiento —casi el 5 % del total—, con una estancia media de 2,68 días.

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, ha destacado que estas cifras reflejan el creciente interés del público estadounidense y ha subrayado el potencial de expansión de este mercado.

“Estamos impulsando la promoción en Estados Unidos junto con Madrid, aprovechando las buenas conexiones y la riqueza cultural de ambas ciudades, que resultan especialmente atractivas para quienes buscan conocer nuestra cultura y estilo de vida”, ha señalado Llobet.

Actualmente, la Fundación Visit València lleva a cabo una campaña conjunta con Turismo de Madrid en Estados Unidos y Canadá. La iniciativa cuenta con una inversión cercana a los 97.000 euros y prevé superar los seis millones de impactos a través de medios de gran relevancia en ambos países.

En Canadá, la campaña se difunde en publicaciones destacadas como Elle Canada, Canadian Geographic, City Style and Living, Time Out y The Globe and Mail, mediante reportajes patrocinados, inserciones digitales y acciones en redes sociales. En Estados Unidos, sobresale la próxima colaboración con The New York Times y la presencia en Time Out.

Llobet ha añadido que reconocimientos como el de The New York Times reflejan la eficacia del trabajo de promoción turística para posicionar València como un destino cultural de referencia. Además, ha pronosticado que 2026 será un año decisivo para consolidar la presencia de la ciudad en los mercados de Estados Unidos y Canadá, en los que se ha trabajado intensamente en los últimos meses.