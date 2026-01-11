Buscan a una persona que habría caído al río junto a la presa de La Pobla de Benifassà en Castellón

Un operativo de bomberos y servicios de emergencia busca a una persona que habría caído al río en el área de la presa, cerca del municipio de La Pobla de Benifassà, en la comarca de la Tinença de Benifassà.

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han indicado que el dispositivo de búsqueda se activó alrededor de las 11:30 de la mañana de este domingo.

Tras recibir el aviso, se desplegaron efectivos de los parques del Baix Maestrat y Els Ports, junto con un equipo especializado en rescate de montaña y un helicóptero de Emergencias de la Generalitat.

Las labores de búsqueda se desarrollan en una zona de difícil acceso, caracterizada por su terreno abrupto y montañoso.

Noticia en actualización

