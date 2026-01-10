La Generalitat aprueba 262.147€ para alquiler a 34 familias por el incendio de Campanar

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat ha aprobado la concesión de ayudas urgentes por un total de 262.147,49 euros destinadas a sufragar el alquiler de vivienda de 34 familias y personas afectadas por el incendio ocurrido en el barrio de Campanar (València) el 22 de febrero de 2024.

Según informa Efe, la resolución, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), da cumplimiento al compromiso adquirido en el Decreto 175/2025 del Consell, que establecía medidas para mitigar los efectos de esta tragedia y garantizar el pago de un segundo año de alquiler a quienes perdieron su hogar.

El director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez Sala, ha destacado que con esta medida “la Generalitat reafirma su compromiso con la ciudadanía, ofreciendo apoyo real en los momentos más duros”. Ha recordado que “tras el incendio, muchas familias se quedaron sin vivienda, y era esencial dar continuidad a las ayudas para que no tuvieran que asumir además la carga del alquiler”.

Pérez Sala ha subrayado también la rapidez de la actuación administrativa, señalando que “se ha optado por la concesión directa por urgencia, porque las necesidades habitacionales de las víctimas no podían esperar”.

Según el director general, estas subvenciones son “una muestra de que las instituciones están junto a las personas afectadas, ayudando a reconstruir no solo sus hogares, sino también sus vidas, ya que disponer de una vivienda es clave para la recuperación emocional y social tras un episodio tan devastador”.

Estas ayudas de carácter directo y urgente responden a la emergencia habitacional generada por el incendio, con la finalidad de garantizar un alojamiento inmediato y estable, aliviando los costes económicos que afrontan las víctimas durante su proceso de recuperación.

La concesión directa está amparada por motivos de interés público, social y humanitario, lo que permite acortar los plazos de tramitación frente a los procedimientos ordinarios y asegurar que la ayuda llegue cuanto antes a las personas beneficiarias.

Los importes asignados, que oscilan entre 2.200 y 11.767,80 euros, se determinarán en función de las necesidades de cada caso y de los gastos de alquiler debidamente justificados. El pago de la subvención se realizará una vez presentado el justificante de abono al arrendador.

Para facilitar el proceso, la Generalitat ha habilitado un trámite telemático en su sede electrónica, donde los beneficiarios pueden aportar la documentación requerida de forma rápida y segura.

Cabe destacar que, dado el carácter extraordinario y de protección social de estas ayudas, su concesión no está condicionada al cumplimiento de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, priorizando el propósito de asistencia inmediata a las personas damnificadas.