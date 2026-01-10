Feijóo aclara que Mazón solo le informó de la dana al escribirle a las 20:00 en una declaración sin novedades judiciales

A lo largo de unas cinco horas y desde su despacho del Congreso declaró este viernes Alberto Núñez Feijóo ante la jueza de la dana. Una comparecencia de tinte político que no aportó novedades judiciales en lo que a la instrucción se refiere.

Ésta sirvió para conocer, eso sí, qué fue esa "información a tiempo real" que Carlos Mazón le ofreció "desde el lunes" (es decir, el 28 de octubre), según sus palabras del 31 de octubre en el Centro de Coordinación de Emergencias.

El líder del PP aclaró que fue "un error" referirse a aquel lunes y que quiso decir el martes de la dana. Pese a ello, en esa jornada reconoció que el que fuera presidente de la Generalitat solo le comunicó lo que estaba ocurriendo a partir de las 20.00 horas y después de que el propio Feijóo le escribiera por wasap.

El dirigente popular respondió a preguntas de la magistrada y de las acusaciones. Ni la Fiscalía -algo destacado- ni las defensas de los investigados le cuestionaron acerca de nada.

Lo cierto es que no todos los abogados de la causa comprendían esta citación. La jueza la justificó en el conocimiento que pudo tener de lo que Mazón le trasladaba y le instó a aportar voluntariamente los wasaps con él de ese 29 de octubre. Feijóo lo hizo en dos tandas a través de un acta notarial.

El PP también se mostró sorprendido por la decisión de la magistrada. De hecho, Feijóo elevó bastante el tono de su desacuerdo en los minutos iniciales de la declaración.

"¿Carlos Mazón le estuvo informando desde el lunes en tiempo real?" fue la primera pregunta de la magistrada.

"Creo que hay muchas personas que hablaron con Mazón el día 29 de octubre. Hay otras personas que sí tienen competencias y hablaron con Mazón, pero no han sido llamadas como testigos. Yo aquí estoy, colaboro y he remitido los wasaps", respondió Feijóo.

Unas palabras en referencia a los cargos del Gobierno central con los que habló el entonces presidente de la Generalitat durante la tarde de la tragedia según le trasladó: Pedro Sánchez, María Jesús Montero y responsables de Defensa e Interior.

A continuación, el líder del PP afirmó que no tuvo "ninguna información" ni del Gobierno central ni de la Generalitat sobre la dana y que la iniciativa la tomó él.

"Yo no recibo ninguna información ni la pido del señor Mazón el martes 29 sobre la dana. Ni la recibo ni la pido. Había avisos, pero el Gobierno central, Protección Civil, CHJ y AEMET y altos cargos tampoco hacen valoraciones en el Congreso que me permitieran alertarme", destacó Feijóo.

Cuando comenzó a tenerla, señaló, fue a partir de las 20:00. Fue a raíz de "ver los teletipos" a través del gabinete prensa del PP de camino a un acto.

"Me preocupó lo que pasaba en Valencia y me puse en contacto por wasap con Mazón. Él respondió a las 20:09. También contacté a las 20:01 con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con un sms y a las 20:30 con Juanma Moreno (presidente de la Junta de Andalucía). Me pongo en contacto con los tres presidentes que de acuerdo con los teletipos podían sufrir las consecuencias de una dana", subrayó.

"Pero insisto, el Gobierno de España no me informó como jefe de la oposición de ninguna incidencia en ninguna de las comunidades autónomas a las que afectaba la dana. Ni ese día ni nunca", añadió.

La jueza le repreguntó en este punto si tampoco recibió información de la Generalitat, la "encargada de la gestión de la dana". "Tampoco. Ni siquiera sabía que había un Cecopi ni quién lo componía. Ni yo con ellos ni ellos conmigo. Nadie me informó del Gobierno de la Generalitat. No hubo esa comunicación, la iniciativa la tomé yo con esos 3 wasaps a los presidentes autonómicos", dijo.

Dónde estaba Mazón

Feijóo aseguró igualmente que no sabía "dónde estaba Mazón" a preguntas de la magistrada sobre las primeras comunicaciones con el entonces presidente de la Generalitat, que se produjeron antes de su llegada al Cecopi a las 20:28.

"No me da esa información ni la pido. Solo hay lo que está en los wasaps. No hemos hablado de nada más ni de nada menos de lo que hay ahí. Ni le pregunto dónde está ni me importa", comentó.

Sobre el envío del Es-Alert, señaló que lo que siempre le transmitió el entonces presidente de la Generalitat es que se envió cuando lo dijeron los técnicos.

Dimisión de Mazón

A partir de ese momento, lo más destacado del interrogatorio fueron los asuntos políticos ajenos a la instrucción, incluyendo valoraciones de la magistrada.

Uno de los momentos de más interrupciones llegó con el turno del abogado Manolo Mata. El letrado, exportavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, ejerce la representación de Acció Cultural del País Valencià y es uno de los más activos de la causa.

Una de las cuestiones que planteó a Feijóo fue si instó la dimisión de Mazón por no gestionar bien la emergencia. Pero la jueza tomó la palabra para comentar que la pregunta no procedía. Si bien aprovechó para añadir un comentario político.

"Si el señor Feijóo hubiera estimado que no gestionó bien le hubiera pedido antes su dimisión y no más de un año después. Ignoro los motivos de Mazón y la opinión de Feijóo. No es relevante para la causa. Si Feijóo hubiera considerado mala la gestión de Mazón le habría pedido que dimitiera inmediatamente después de la dana", valoró.

Otra abogada le preguntó más adelante al líder del PP sobre la dimisión de nuevo. "Era irresponsable una crisis política", argumentó, en un momento en el que nadie del Gobierno central asumía su responsabilidad. "Lo que sí dijimos es que uniera su futuro al éxito de la reconstrucción", apuntó.

Sobre las conversaciones en los días previos a la renuncia, aseguró que había quedado en hablar con Mazón después del Funeral de Estado, pero le llamó y le comunicó que había tomado la decisión de marcharse ese fin de semana.

Emergencia nacional

Si en algo hizo hincapié Feijóo en diversas ocasiones fue en que el Gobierno de España debería haber declarado la emergencia nacional.

Se trata de una postura que mantuvo desde el principio y que, de hecho, supuso una de las primeras discrepancias con Carlos Mazón en su momento, pues le trasladó que debería haberla pedido, tal como ha explicado en el juzgado.

Él mismo recordó que ya lo dijo en su comparecencia ante los medios el 31 de octubre (dos días después de la tragedia).

"Al ser una situación de emergencia nacional debería haber asumido la competencia el Gobierno de España y el ministro de Interior. Mi opinión es que esto era una emergencia nacional que afectó a varias comunidades autónomas y por eso debía estar al frente el Gobierno",afirmó.

"Quien presidió fue María Jesús Montero en ausencia de la vicepresidenta tercera y ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera", añadió sobre quién lideró la situación aquellos días por parte del Ejecutivo.

La jueza le respondió que ese asunto no era objeto de la investigación.