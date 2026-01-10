Diana Morant pide a Pérez Llorca apoyar el nuevo modelo de financiación y que se ponga del lado de los valencianos

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha instado a Pérez Llorca a respaldar el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de España, apelando a que se sitúe “del lado de los valencianos” y no de “la doctrina de Génova, que ha perdido el sentido común”.

Según informan desde Efe, Morant ha subrayado que el planteamiento del Gobierno supone “el mejor sistema imaginable para la Comunitat Valenciana”, y que ni en los escenarios más optimistas se esperaba un modelo tan beneficioso.

Según ha detallado, la Comunitat será la tercera que más aumenta su financiación en términos absolutos, con 3.700 millones de euros adicionales al año, y la segunda por habitante. “Pasamos de estar a la cola a situarnos en cabeza; me siento muy orgullosa de formar parte del Gobierno de España”, afirmó.

La dirigente socialista ha recalcado que este sistema es “irrenunciable”, porque esos 3.700 millones permitirán, entre otros proyectos, construir 200 centros de salud y 400 colegios en un año, además de multiplicar por doce la inversión anual en vivienda y levantar 18.000 viviendas más cada año.

Ante esta situación, Morant ha expresado su sorpresa por la falta de apoyo del president: “No entendemos qué pasa por la cabeza de Pérez Llorca, pero su respuesta solo puede ser un sí”. Insistió en que debe “alinearse con los intereses de los valencianos y no con los dictados de Génova”.

También recordó que en los últimos años el presidente Pedro Sánchez ha destinado 300.000 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas, reafirmando así el compromiso con el Estado del Bienestar y el Estado autonómico. Además, destacó que el nuevo sistema duplica lo que Pérez Llorca había solicitado al Gobierno.

“Solo le pido que no obstaculice este avance y que vote a favor de un modelo justo para los valencianos”, concluyó Morant.