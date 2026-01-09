La jueza de la dana: "Si Feijóo hubiera considerado mala la gestión de Mazón le habría pedido la dimisión inmediata"

La declaración como testigo de Alberto Núñez Feijóo este viernes ante la jueza de la dana ha incluido episodios de valoraciones políticas y de rifirrafes entre la magistrada y alguno de los abogados. Algo, esto último, que ya suele ser habitual.

Uno de los momentos de más interrupciones ha llegado con el interrogatorio del abogado Manolo Mata al líder del PP. El letrado, exportavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, ejerce la representación de Acció Cultural del País Valencià y es uno de los más activos de la causa.

Sus preguntas han sido de índole política y ha empezado cuestionando a Feijóo sobre si Carlos Mazón le informó del cese de la exconsellera Salomé Pradas y los motivos de la decisión.

"Mazón me dijo que tenía previsto comparecer en Les Corts y una remodelación de Gobierno que afectaba a la consejera de Interior y a la de Industria. Ni me explicó el motivo ni se lo pedí. Está dentro de sus competencias", ha señalado.

A continuación, le ha preguntado si le sugirió a Mazón, directa o indirectamente, que no asistiera al funeral de Estado de la dana.

En este momento ha protestado el abogado de Pradas porque la pregunta está fuera de los márgenes de la investigación, a lo cual se ha adherido otro letrado.

Mata, entonces, ha cuestionado a Feijóo sobre si instó la dimisión de Mazon por no gestionar bien la emergencia. Pero la jueza ha tomado la palabra para comentar que la pregunta no procedía. Si bien ha añadido un comentario político.

"Si el señor Feijóo hubiera estimado que no gestionó bien le hubiera pedido antes su dimisión y no más de un año después. Ignoro los motivos de Mazón y si la opinión de Feijóo. No es relevante para la causa. Si Feijóo hubiera considerado mala la gestión de Mazon le habría pedido que dimitiera inmediatamente después de la dana", ha valorado.

Tras este comentario, Mata la ha preguntado al líder del PP por las inundaciones de Galicia de 2006 (tras las que pidió la dimisión de Pérez Touriño) o la del 2013 (donde, ha dicho, se destruyeron los expedientes de contratación de Marcial Dorado).

El abogado ha insistido en este punto para evidenciar que en 2006 y 2013 Feijóo "no pidió responsabilidad al Gobierno de España y en la dana sí".

El líder del PP ha replicado que en esos casos no hacían falta recursos supraautonómicos, a diferencia de en la dana.

La investigación sobre Mazón

A lo largo del interrogatorio, Feijóo ha aprovechado para mencionar su sorpresa por ser citado cuando Mazón habló con cargos del Gobierno que sí tenían competencias, a diferencia de él. "Yo estoy aquí como jefe de la oposición, creo que es mi obligación contactar con los presidentes autonómicos afectados", ha apuntado.

La magistrada le ha respondido: "Si usted está aquí no es por estar en contacto con los tres presidentes, sino porque dijo que estuvo informado en tiempo real desde el lunes. Y ha aportado mensajes importantes para mí y para la instrucción".

Aquí ha intervenido el abogado del otro investigado, el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, para reprochar a la jueza que se está "extralimitando" y está realizando una "investigación prospectiva sobre un aforado", en referencia a Mazón.

"La Audiencia de Valencia le marcaba un límite a su señoría, que era lo que el señor Mazón habló en la comida en El Ventorro. No para opinar sobre el señor Mazón, sino por si Maribel Vilaplana había oído alguna conversación entre Pradas y Mazón. Desde el mayor respeto, es que no hay ninguna pregunta sobre los investigados", ha proseguido.

La magistrada ha replicado. "Quizá no me ha escuchado bien, pero sí le he preguntado si había tenido contacto con los investigados u otro miembro del gobierno o miembro del Cecopi. En cuanto a que el señor Mazon es aforado y no puedo... lo tengo claro".

"Pero Feijóo dijo estar informado en tiempo real desde el día 28 por Mazón. Y Mazón dijo en público, ya que aquí no vino, que estuvo informado de todo por Pradas y Argüeso. Y eso afecta al proceso de toma de decisiones para adoptar medidas de protección a la población. Si considera que es nulo haber recurrido el señalamiento", ha argumentado la jueza.

La instructora también ha remarcado en la pregunta de otro abogado que no puede "investigar el falso testimonio" del expresidente de la Generalitat en el Congreso, cuando dijo que no supo de muertos hasta la madrugada mientras había informado a Feijóo de posibles fallecidos a las 23:25.