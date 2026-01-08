Este es el próximo festivo en Valencia: puedes convertirlo en un puente de cuatro días este mismo mes de enero

Los valencianos no tendrán que esperar mucho para disfrutar de otro día festivo en su ciudad. Tras las vacaciones de Navidad, en enero llega un día de fiesta que, aunque sea entre semana, puede llegar a convertirse en un puente de cuatro días.

Se trata de la festividad de San Vicente Mártir, patrón de la archidiócesis de Valencia y de la ciudad. Tiene lugar cada 22 de enero, y este año 2026 cae en jueves.

Al ser un día próximo al fin de semana, los más afortunados podrán confeccionarse un puente de cuatro días si consiguen no trabajar el viernes 23. Los simplemente afortunados conseguirán un día festivo entre semana, y los menos agraciados se verán obligados a trabajar como cualquier otro día.

Más allá de un simple día festivo, Valencia recuerda a San Vicente Mártir con una extensa programación de actos. La de 2026 todavía no se ha hecho oficial, aunque no suele variar a grandes rasgos de año a año.

Así, habitualmente, desde la víspera tienen lugar diversas actividades en el centro de Valencia. Por ejemplo, las campanas de la Catedral, que recuerdan el día previo la proximidad de la fiesta con un toque a coro a las 16.00 horas. Además, a las 19.30 horas se produce un volteo de las campanas.

Ya el propio día 22, el toque a coro anuncia la Solemne Misa Pontifical que se celebra en la Catedral a las 10.30 horas. A las 11:30 da comienzo la Procesión General, que parte desde la propia Catedral, y el volteo de las campanas anuncia la salida del Anda y la estatua del Santo por la Puerta de los Hierros.

El recorrido de esta procesión no es casualidad. Recuerda los lugares por los que el santo recibió martirio. Así, discurre por la plaza de la Reina hasta el principio de la calle San Vicente, cuando sigue hacia la calle del Mar y recorre la calle Avellanas.

Allí, la procesión pasa por dos capillas dedicadas al santo, y se realiza un pequeño acto litúrgico a cargo del Arzobispo de Valencia. Después, el cortejo regresa a la Catedral por la Puerta del Palau.

Las celebraciones continúan a las 20:00 horas con una misa mozárabe que se realiza en la iglesia de Cristo Rey, la única misa de este tipo (junto con la de Toledo) que se celebra en España.

Cabe destacar que, como ocurre con cada fiesta de la ciudad de Valencia, en el día de San Vicente Mártir tampoco falta la pólvora. En concreto, cada año tiene lugar en la plaza de la Reina una pequeña mascletà en torno a las 13.30 horas.

De esta forma, los valencianos que viven o trabajan en la ciudad de Valencia gozarán de un día libre. Sí, únicamente los de la capital, ya que esta festividad se celebra, tradicionalmente, "de cruces para adentro".