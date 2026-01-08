El PP cita a la delegada del Gobierno en Valencia en la comisión del Senado sobre la dana el 27 de enero

El Partido Popular ha fijado la comparecencia de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, el martes 27 de enero en la comisión sobre la gestión de la dana.

Al mismo tiempo ha citado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, el martes 20 de enero.

Según han informado fuentes parlamentarias a Europa Press, los populares han reactivado este mes de enero la comisión de investigación del Senado sobre la dana y han decidido citar a responsables políticos.

El PP no había llamado por el momento a ningún político a esta comisión del Senado sobre la dana y había puesto el foco en perfiles técnicos e incluso citó a representantes de sindicatos policiales.

Ahora, el PP ha hecho uso de su mayoría absoluta para reactivar políticamente esta comisión de investigación y centrará sus interrogatorios en la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y el presidente de la CHJ.

Bernabé ya declaró como testigo ante la jueza de la dana, donde admitió que se enteró del desbordamiento en el barranco del Poyo por la llamada de una alcaldesa a las 19.05.

Testimonios posteriores como el de la jefa de Servicio de Emergencias 112, Inmaculada Piles, se refirieron a ella en sus declaraciones.

Ella desveló ante la jueza de la dana que la Delegación del Gobierno le pidió a las 18:35 del 29 de octubre el envío del Es-Alert. "Inma, esto es necesario", le dijeron.

La responsable de Emergencias ha ratificado ante la magistrada la cronología sobre lo sucedido en el Cecopi y las conversaciones paralelas entre los altos mandos de la Conselleria.

De acuerdo con su relato, fue a las 18:35, cuando el mensaje que se acabó mandando a las 20:11 se lo plantearon por primera vez.

Preguntada sobre la cronología del Cecopi durante el 29-O, Piles se remitió a sus notas sobre la reunión. "Empieza la reunión Suárez y se hace un balance de la situación en Utiel y Requena. Basset habla de intervenciones y dificultades de los bomberos y ya participa (Miguel) Polo -presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)- y apuntó que la situación preocupante es Forata".

Tras la desconexión del Cecopi que tuvo lugar entre las 18 y las 19 horas, Piles "no participa" en la reunión. "Yo seguía con gestiones de la sala y me entraban llamadas", declaró.

Una vez se retoma el Cecopi, ya se incorpora la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que según la responsable de Emergencias habla de la conversación que mantiene con la alcaldesa de Paiporta.

En ese momento, "ya se había descartado la evacuación y se valoraba el confinamiento, es entonces cuando se pone sobre la mesa la parte legal de confinar y restringir libertades", explicó.

Técnicos

En la comisión de investigación del Senado es la primera vez que un perfil político ha sido llamado a declarar, pero ya lo han hecho con anterioridad algunos perfiles más técnicos y expertos.

Los expertos que comparecieron ya coincidieron en que "la realización de obras habría atenuado los efectos de la riada" del pasado 29 de octubre.

A través del encauzamiento del barranco del Poyo y la construcción de infraestructuras hidráulicas, "se habría tenido más capacidad de evacuación y se hubieran salvado vidas". Así lo defendió Javier Machí, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana.

Además, la operadora de sistemas y documentalista del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Carmen González Galán, explicó que tardaron aproximadamente una hora en verificar los datos del aumento del caudal del barranco del Poyo antes de alertar sobre "el aumento súbito del caudal".

Por otro lado, el exmagistrado del Tribunal Supremo, Javier Orduña, considera que la carencia de construcción de infraestructuras en la dana "podría derivar en una responsabilidad patrimonial del Estado", pues es el encargado de este tipo de obras.