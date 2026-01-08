Llorca recibe a representantes de los 62.000 venezolanos que viven en la Comunitat: "Delcy es una cachorra del imperio"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recibido este jueves a representantes de asociaciones y organizaciones venezolanas en la Comunitat Valenciana.

Estos, que representan a los 62.000 venezolanos que viven en la Comunitat, han transmitido al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, su satisfacción tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro: "Delcy es una cachorra del imperio", han asegurado.

Al mismo tiempo han mostrado "preocupación" ante el proceso de transición que se abre ahora en el país, que prevén "difícil": "Hay alegría porque es algo que soñábamos". Por su parte, el dirigente valenciano ha coincidido con ellos en la necesidad de avanzar "hacia una nueva etapa".

Al encuentro, celebrado este jueves en el Palau de la Generalitat, han asistido la exembajadora de Venezuela en Bélgica y la UE, presidenta del Centro Hispano Venezolano en la Comunitat Valenciana y portavoz de la Federación Venezolana de Asociaciones en España Comunitat Valenciana, Mary Ponte.

También el empresario venezolano, CEO de las radios FM la X y Planeta Radio, y el presidente de la Asociación de Emprendedores y Comunicadores Unión Europea, Carlos Martínez.

Han participado, además, el presidente del Comité Electoral de las Elecciones Primarias de la Oposición Venezolana, vicepresidente de la asociación Voluntades Unidas para la Inclusión y Miembro del Comando con Venezuela, Andrés Osorio; el sargento en el exilio de las Fuerzas Armadas Venezolanas, Edgardo Díaz, y el presidente de la Asociación de Venezolanos en Castellón, Luis Méndez.

Por parte de la Generalitat, además del jefe del Consell también ha asistido la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat.

Antes de la reunión, en declaraciones a los medios, Ponte ha explicado que el encuentro con Pérez Llorca se da para "compartir la situación que se está viviendo" en Venezuela.

Así, su intención es comentar "qué es lo que se estima que está sucediendo y que pueda suceder a raíz de la extracción de Maduro". "Yo obviamente no lo catalogo como presidente porque robó las elecciones, sino como un grupo de delincuentes que tomaron el poder hace 26 años y que finalmente comienza el proceso de libertad en el país", ha asegurado.

En este contexto, Ponte ha agradecido "el interés que se está teniendo en todo lo que está pasando, que no es más que la liberación de un país que ha sido perseguido, torturado, asesinado" y que ha "exiliado a más de nueve millones de personas".

Dicho esto, ha mostrado "alegría" pero también "preocupación" ante el proceso de transición que se abre ahora en Venezuela, aunque ha reconocido que el mismo va a ser "difícil", y ha incidido en la "inmensa alegría de saber que comienza a cumplirse el anhelo de casi 40 millones de personas que somos venezolanos dentro y fuera".

"Hay alegría porque es algo que soñábamos. Estamos hablando de una pareja, Cilia Flores y Maduro, quienes se dedicaron a perseguir y a amedrentar y, además, a apresar y torturar. Hoy están ante un juicio en el que están cumpliéndose todas sus garantías y no están siendo torturados", ha expresado Ponte, que ha hecho hincapié en que en este momento "todavía hay en Venezuela 1.000 presos políticos".

Sobre si le preocupa la continuidad del chavismo mediante la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la presidenta de la Federación Venezolana de Asociaciones de la Comunitat Valenciana ha sostenido que la mandataria "no es presidenta", sino que "como ellos mismos decían, es una cachorra del imperio". "Ella tiene que hoy cumplir lo que le indican desde Estados Unidos", ha remarcado.

Sobre el hecho de que el que fuera candidato presidencial y dirigente opositor venezolano, Edmundo González, acuda a Valencia el próximo jueves 15 para recoger el Premio de Convivencia de la Fundación Manuel Broseta, Ponte ha confirmado que este evento "ya estaba planificado" y que González "vendrá". "Vive en Madrid y lo tendremos aquí recibiendo ese premio", ha ratificado.

No obstante, ha explicado que, cuando se conoció que González y la líder opositora venezolana Maria Corina Machado habían ganado este galardón, se comunicó a la organización que no sabían "si podría recibirlo o no porque todavía no había pasado lo del 3 de enero, pero por supuesto estábamos en una situación muy tensa".

Por su parte, Pérez Llorca ha trasladado al tejido asociativo venezolano en la Comunitat Valenciana el respaldo del Consell en "la defensa de la democracia, la libertad y el estado de derecho" en Venezuela, según recoge el Gobierno valenciano en un comunicado.

El dirigente autonómico ha ratificado que la posición del Consell es apoyar a los venezolanos "que defienden la vuelta de la democracia y el reconocimiento a las libertades" y ha coincidido con los representantes en que es "el momento de avanzar hacia una nueva etapa", tal y como han reivindicado María Corina Machado y Edmundo González y que fue "mayoritariamente respaldada en las urnas".

Pérez Llorca ha hecho referencia a los cerca de 62.000 venezolanos que residen en la Comunitat Valenciana, lo que "acentúa los lazos de hermandad histórica y cultural" que unen ambas regiones.

Además, ha puesto en valor la labor del tejido asociativo de este país y ha transmitido "el compromiso del Gobierno valenciano para apoyar la reconstrucción democrática de Venezuela".