Un usuario de Metrovalencia, sobre la incidencia de 6 horas a la vuelta de las vacaciones: "Una ciudad tercermundista"

La caída de un falso techo en la estación de Ángel Guimerá ha provocado retrasos y cancelaciones en cuatro líneas de metro de Valencia este miércoles, en el día de vuelta de las vacaciones de Navidad.

La incidencia, que ha durado seis horas, ha afectado desde primera hora de la mañana a muchos usuarios que se desplazan en transporte público hasta sus respectivos lugares de trabajo o estudio.

"Si hubiera un mantenimiento como toca estas cosas no pasarían. Parcheando y parcheando, y sin personal de asistencia... Parecemos una ciudad tercermundista", se ha quejado un usuario en redes sociales.

"Siempre igual, todos los días. Me he perdido una clase por vuestra culpa. ¡Una hora en el metro!", ha expresado otro joven, indignado.

En la misma línea se ha expresado otro chico: "Con lo que ganáis deberíais de tener un mínimo de mantenimiento porque este tipo de cosas, como no os metáis caña será frecuente. Cada vez hay más averías y las paradas de metro da pena verlas de lo fatal que están. A ver si en el proyecto de 2030 arregláis cosas que hace falta".

Las líneas afectadas han sido la L3, L5, L7 y L9, ha informado Metrovalencia.

Aviso L3, L5, L7, L9: Estamos trabajando en la reparación de la avería sufrida en tramo de catenaria entre las estaciones de Àngel Guimerà y Avinguda del Cid .



Hasta que se complete la reparación los trenes continuarán circulando con retraso.



— Metrovalencia (@metrovalencia) January 7, 2026

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, durante una visita que ha realizado a Castellón, ha confirmado que había supresiones parciales o totales de algunas unidades.

"Se ha podido mantener la circulación por una de las dos vías, pero el tráfico intenso en esta parte ha provocado que las frecuencias sean menos y que los horarios se vayan incumpliendo", ha añadido, antes de que se haya vuelto la normalidad.

Sin embargo, por la tarde, una nueva avería eléctrica ha provocado que los convoy de las líneas 1, 2 y 7 circulen con minutos de retraso.

Martínez Mus ha explicado que toda la red de metro está necesitada de inversiones y por eso se presentó un plan "tan ambicioso" para los próximos cinco años.

"Estamos haciendo las inversiones al ritmo que podemos, aunque hay que recuperar muchos años de dejadez y no llegamos todo lo rápido que querríamos", ha dicho.

"Es cierto que cada una de esas averías pequeñas genera problemas para poder funcionar en el día a día y esperemos que con las inversiones que vamos acometiendo poco a poco cada vez sean menos", ha indicado.

El conseller ha señalado que no tiene las causas exactas por las que se ha producido la avería de Ángel Guimerá, aunque ha destacado que le preocupaba más que se pudiese reparar "cuanto antes con total seguridad".

"Lo normal es que esta avería haya afectado a muchos usuarios, teniendo en cuenta que esa línea es una de las más utilizadas", ha resaltado.

Por su parte, en la línea C6 de trenes de Cercanías, otra avería de la infraestructura en la estación València Nord ha provocado retrasos de alrededor de 20 minutos desde primera hora.

Falta de personal

El secretario general del Sindicato Independiente Ferroviario (SIF), César Sánchez Salvador, ha señalado que los retrasos y suspensiones de trenes en cuatro líneas de Metrovalencia registradas este miércoles "por desgracia no es algo puntual", sino que es un problema que se arrastra por "falta de inversión, plantilla y mantenimiento".

"No se puede vivir de la suerte", ha aseverado en declaraciones a Europa Press. Al respecto, ha dicho que la dana "no puede servir ya de excusa" porque el Consell "ya tiene dinero".

Sin embargo, explica que persisten los problemas de plantilla y de falta de mantenimiento que llevan denunciando en los últimos años.

En ese sentido, ha pedido disculpas a los usuarios por el servicio "degradado" que se presta.

"En otras épocas había una norma 'Pase lo que pase sale el tren', pero ahora no se puede porque no hay plantilla, a diario hay servicios al descubierto, que no salen, porque no hay personal pese a que la empresa cuenta con casi 450 eventuales", ha asegurado.

Además, ha apuntado que "falta material, que las dresinas -un tren diésel para la inspección y mantenimiento- no están preparadas" y hay "máquinas rotas".

Sánchez Salvador ha criticado que las contratas hacen mantenimiento preventivo, revisiones programadas, pero "no correctivo", es decir, arreglar averías cuando ocurren.

"La Conselleria debe entender que una licitación es mucho más cara porque el personal externo no está preparado. Esto con personal de la FGV no habría pasado o si se da una avería su reparación es mucho más rápida", ha señalado Sánchez, que ha zanjado: "Infraestructuras solo pone lo urgente, el maquinista, pero para que funcione una línea hace falta mucho más".

"Volvemos a la rutina"

El PSPV y Compromís han criticado que la vuelta de vacaciones en la provincia de Valencia haya venido acompañada de retrasos y supresiones.

De un lado, el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, en declaraciones a los medios, ha censurado que, en el marco de la "demostración de que el PP no sabe gobernar", "muchos valencianos se han visto en su primer día de trabajo con cortes en las líneas de Metrovalencia".

Muñoz ha hecho hincapié en que las líneas de metro "siguen sin circular con los informes de seguridad preceptivos que deberían tener y, por tanto, poniendo en riesgo la seguridad de las personas que están utilizando las afectadas por la dana del 29 de octubre" de 2024.

"Como vemos, el PP también golpea el transporte público", ha agregado.

Por su parte, Compromís ha criticado en varios mensajes en sus perfiles en redes sociales que los metros circulen "a tope", con "retrasos de frecuencias" y "ninguna información en las pantallas".

La coalición ha aprovechado para cargar contra el presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Valencia: "Volvemos a la rutina con Metrovalencia de la mano de Catalá y Pérez Llorca".

Así, han denunciado que el transporte público en Valencia está "cada día peor", con escenas este miércoles de "gente en los andenes sin poder acceder, metro y autobuses colapsados, pantallas sin información y recortes en inversiones para solucionar estos problemas".

"Los recortes en Metro y EMT y el impulso a la llegada de más coches en Valencia está colapsando la ciudad", han advertido.