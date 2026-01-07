La jueza de la dana ordena unir a la investigación los mensajes de WhatsApp que Feijóo mandó a Mazón el 29 de octubre

La jueza que investiga la gestión de la dana ha ordenado unir a la causa los mensajes que mandó el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, el día de la riada.

Así se desprende del auto dictado y notificado este miércoles a las partes en el marco de la causa por la dana que instruye la magistrada de la Plaza Número 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja.

En la resolución, la jueza ha ordenado unir a las actuaciones y dar traslado a las partes del escrito y el acta notarial presentados por el presidente nacional del PP, en el que se aportan los mensajes de WhatsApp que este remitió al entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón el 29 de octubre.

En esos mensajes, Feijóo se interesó por el número de muertos y desaparecidos, y preguntó a Mazón si el Gobierno le había llamado.

Además, le recomendaba en un par de ocasiones liderar la comunicación porque era "la clave", según consta en el acta notarial.

Así, a las 19.59 horas, en el segundo WhatsApp con Mazón, le mandó un mensaje de ánimo y añadió: "Lidera informativamente como hiciste con el incendio", en alusión al incendio en un edificio de València en febrero de 2024.

En esa decena de mensajes que intercambiaron esa noche, hay otro en el que le decía de nuevo: "Lleva la iniciativa de comunicación... Es la clave. Los alcaldes diputaciones coordinados y con la gente y tú informando".

Tal como recoge el acta notarial, el primer mensaje se produjo a las 19.59 horas, tras conocer por los medios "el agravamiento de la situación en Valencia".

En ese primer mensaje, Feijóo escribió: "Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación Estoy a la orden para lo que toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo".

A las 20.26 horas mandó otro mensaje: "Ánimo. Lidera informativamente como hiciste con el incendio". A las 21.29 horas escribió: "Perdona Carlos. Estoy en un acto. Te puedo llamar a las 22.30h. Lo que oímos es que estáis mal. Muertos? Desaparecidos? Daños cuantiosos? Ánimo, Amigos".

En otro mensaje a las 21.45 horas respondió con un "Bien". Y a esa misma hora, hay otro mensaje cuyo contenido es la incorporación de un 'contacto' en el que aparece la foto encuadrada en un círculo y la expresión "Pallete (J. María) Telefónica" y, a nivel inferior, la palabra mensaje.

A las 23.21 horas Feijóo escribió: "Dice. El Gobierno q os ha llamado... espero q sea así y os estén prestando ayuda suficiente". A las 23.23 horas preguntó a Mazón: "A q hora os han llamado? Q ministro tienes de referencia?". En otro mensaje a la misma hora pregunta: "Cuando se cree que acaba la dana?".

Un par de minutos después añadió Feijóo: "Si crees que debo ir mañana o el jueves por la mañana. Estoy a la orden". A las 23.27 horas escribió: "Lógico. Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación... Es la clave. Los alcaldes diputaciones coordinados y con la gente y tú informando".

A las 20.08 horas llegó la primera respuesta de Mazón. "Gracias Presi", respondió. "Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto", continuó el dirigente valenciano que, sobre las 20.15 horas, le mandó otro mensaje: "Noche larga por delante".

Según el contexto aportado por Feijóo al juzgado, a las 21.44 horas recibió otro mensaje por parte de Mazón justificando que le había llamado para pedirle el teléfono móvil al expresidente de Telefónica.

A las 21.45 horas, Mazón le agradeció a Feijóo sus palabras y le informó: "Estamos desbordados, no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos".

En otro mensaje posterior, a las 23.21 horas, el expresidente valenciano señaló a Feijóo que el Gobierno "más o menos sí" está a disposición, aunque aseguraba que "han montado un gabinete de crisis que no vale para nada".

"Bah", añadió sobre el comité de crisis que el Ejecutivo organizó aquella noche, presidido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Mazón también le informó, a las 23.23 horas, que habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la vicepresidenta Montero; además de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana".

A esa misma hora, Mazón abundaba en la gravedad de la situación. "El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo", subrayaba, para después afirmarle a Feijóo que en aquel momento, a través de la Delegación del Gobierno, tenían lo que necesitaban, que es la Unidad Militar de Emergencias (UME).

A las 23.25 horas, en otro mensaje a Feijóo, Mazón le avanzó que "ya están apareciendo muertos en Utiel" pero no lo habían hecho público y que "van a aparecer más". "Un puto desastre va a ser esto presi", le comentaba. La última comunicación aquel día entre ambos fue a las 23.29 horas.