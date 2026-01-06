El primer premio de la lotería del Niño deja al menos cuatro millones de euros en un pueblo de Valencia: "Muy repartido"

La lotería del Niño deja su mayor regalo en un pequeño pueblo de Valencia. En él Alberto Bautista ha repartido al menos cuatro millones de euros con veinte décimos vendidos del 06703: "Muy repartido".

Es el mejor de los estrenos para Alberto, que acaba de quedarse con esta administración abierta desde 1981, cuenta a EL ESPAÑOL. Con él está Paqui, la hija del propietario original, que ya había repartido un primer premio de la lotería nacional en 1991.

Castelló de Rugat es un municipio al sur de la provincia de Valencia, con 2.300 habitantes, cerca de Xàtiva. "Es un pueblo pequeño, de gente trabajadora, y no es que haya mucha afluencia de turistas", cuenta Alberto.

Un gran ambiente le acompaña ya que los veinte décimos vendidos "son muy repartidos" en ventanilla. Y aún está esperando si hay más. "Por terminal y por la página web de El trébol de la suerte no se sabe aún cuántos son porque hay que revisarlo", cuenta.

Los veinte décimos, a 200.000 euros cada uno, son cuatro millones de euros repartidos. Si finalmente llega a los 31, el premio sería de 6,2 millones de euros. "Estoy más contento que si me hubiera tocado a mí", asegura el propietario antes de seguir atendiendo a los diferentes medios que se han acercado hasta su puesto, del que presume de su reciente reforma.

El dinero repartido por Alberto es el mayor de los que deja el 06703 en la Comunitat Valenciana, pero hay muchos más afortunados. En Quart de Poblet, cerca de Valencia capital, José María Landínez ha repartido otros dos millones de euros, como recoge Efe.

La administración de la calle Paret de Piles ha vendido diez décimos sueltos a través de ventanilla, por lo que presume que serán varios los agraciados con este bajito número.

