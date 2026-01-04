Sergio, creador de una app que "revoluciona" el fútbol base y apoyada por Juan Roig: "Dijeron que íbamos a matar el deporte"

En 2021, Sergio llegó a la ciudad deportiva del Valencia CF con una herramienta "revolucionaria" que combinaba fútbol y tecnología, concretamente Inteligencia Artificial. Algo extraño allá por el 2021.

"Yo soy un 'friki' del fútbol y, como ya no estoy para jugar, dije: "Tiramos por la tecnología", explica. Con la voluntad de emprender en el mundo del deporte, Sergio y sus socios vieron una "brutal necesidad de digitalización" en los clubes de fútbol.

"Tuvimos la suerte de hablar con el entrenador del Valencia femenino en ese momento; le gustó la idea, habló con el club y nos permitieron hacer un piloto", relata. Durante una semana, pudieron probar el prototipo en el día a día de las jugadoras.

Pese a que era "un tiempo difícil" por ser la pandemia de la covid-19, el director de la academia del Valencia CF, Luis Martínez, vio el proyecto y se convirtieron en finalistas del Valencia Innovation Hub en 2021.

"Si estamos en la final y no tenemos ni empresa, es que esto va en serio", pensó entonces Sergio. Desde ese momento, el prototipo se convirtió en Clunnity, una app valenciana que, a través de IA, ha creado un software de gestión deportiva para clubes de fútbol.

En los inicios de la herramienta en el fútbol base, Clunnity comenzó de la mano de clubes como el Juventud Manisense o un club femenino en Pozuelo. "Con el capital de Lanzadera y Demium desarrollamos la aplicación utilizando tecnología no-code para poder ir mucho más rápido", explica el CEO de Clunnity.

Esta app valenciana busca dar servicio a los clubes tanto en la dirección deportiva como en la administrativa, ofreciendo perfiles específicos para familias donde se centralizan datos como minutajes, prevención de lesiones e informes y permite a los clubes gestionar el pago de cuotas, trabajos de scouting, informes,...

Se trata de una herramienta que, más allá de buscar el salto al fútbol profesional, busca "profesionalizar y centralizar" el trabajo y la gestión de los clubes y las canteras que se mueven en el fútbol base, aunque no solo en la Comunitat Valenciana.

Aragón, Extremadura, Catalunya, Madrid,... Muchos clubes de categorías inferiores han confiado en esta app de gestión digital valenciana que poco a poco se está convirtiendo en una referencia en el deporte.

Clubes como el UE Castelldefels, en Barcelona, o como el Torrent CF, en Valencia, actualmente en segunda RFEF, son algunos de los clubes con mayor cantidad de jugadores, incluso superando los 1.200 futbolistas.

Pero también clubes de menor tamaño en número de futbolistas que buscan mejorar su rendimiento interno y futbolístico, como puede ser el caso de Bon Repós i Mirambell o del Ciutat de València. Sin embargo, Sergio resalta que "no en todos los puntos de España" la app ha tenido la misma recepción.

"Yo creo que los que más usan esas herramientas son los catalanes, pero luego hay regiones como Andalucía, que es uno de los sitios con más clubes y con más jugadores pero cuesta arrancar un proyecto digital allí, muchos ni siquiera ven la inversión", explica.

Clunnity. EE

De hecho, ha habido equipos y personas que han dudado del proyecto. "En un club de Zaragoza, por ejemplo, nos escribió un email un padre y nos dijo que éramos el antifútbol, que esto no es fútbol como el de antes y que nos íbamos a cargar el deporte", asegura Sergio.

Cuando los clubes deciden empezar con Clunnity y de verdad "dan el paso", los resultados son muy positivos. Una eficiencia que le ha valido al equipo de la app valenciana explorar nuevas fronteras.

Academias internacionales

En el mundo del fútbol base, cada vez más canteras y equipos abren sus puertas a la modernización de procesos para facilitar la gestión administrativa. Un paso más para crear un modelo eficiente que aporte "seguridad" a las familias y facilite el desarrollo de los jugadores.

Sin embargo, Clunnity no solo es una aplicación enfocada en el aspecto formativo o en el fútbol base, también trabaja con academias internacionales de clubes de prestigio a nivel mundial.

"En México trabajamos con la academia de Tigres, Pumas, Rayados,... Trabajamos también con la Fundación del Real Madrid en Venezuela o con el Club Atlético Carlos Paz en Argentina", detalla Sergio.

Se trata de una expansión al mercado internacional siempre con la premisa de potenciar y hacer crecer el fútbol base y el fútbol de cantera. Para él, es paradójicamente más "sencillo" contactar con clubes en el extranjero, como en México.

Y es que, estas, a diferencia del fútbol español, funcionan bajo modelos de franquicias de academias gestionadas profesionalmente, mientras que a nivel nacional, predominan las asociaciones directivas.

Además, esa internacionalización también está condicionada por la validación del producto; comprobar si es útil para ese mercado. En Clunnity se han centrado sobre todo en el mercado sudamericano porque cuenta con una gran similitud cultural y deportiva.

Algo que en otros lugares es más complicado porque difieren mucho aspectos como la gestión administrativa o los entrenamientos de los jugadores.

¿Profesional o base?

Trabajar en el fútbol base no significa trabajar en el último escalafón del deporte. Ese es el mensaje que desde Clunnity buscan transmitir. "Hay muchos clubes que trabajan con nosotros que tienen una gran estructura y que tienen un modelo muy potente".

Primer Toque CF, Torrent CF, CF San José, Ciutat de València, y muchos otros, son clubes de referencia en la Comunitat Valenciana y un gran productor de talentos para canteras como Valencia CF, Levante UD o Villarreal CF.

Es por ello que Sergio tiene muy claro que el nicho de mercado de Clunnity es el fútbol base, quieren crecer en él. "Yo sinceramente creo que una herramienta como la mía no aporta valor real a un club profesional. Son organizaciones muy complejas que tienen todo medido al detalle", reconoce.

"En cambio, para un tema de academias y formación sí que tiene muchísimo más sentido intentar hacer un estándar que te cubra todo", afirma.

Ese es el objetivo de Clunnity, potenciar a través de una herramienta accesible y sencilla un fútbol que, en definitiva, está formando a los jugadores de la próxima generación.