Pérez Llorca traslada su "preocupación y cercanía" al pueblo venezolano y pide una "transición pacífica" en el país

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado su "preocupación y cercanía" al pueblo venezolano, quien, a su juicio, "lleva años sufriendo una grave crisis humanitaria".

A través de un mensaje en sus redes sociales tras los ataques aéreos de Estados Unidos sobre el territorio venezolano, Pérez Llorca ha transmitido su "cercanía" y ha confiado en "una transición pacífica" en el país.

"Desde la Comunitat Valenciana trasladamos nuestra preocupación y cercanía al pueblo venezolano en un momento de profunda incertidumbre", ha expresado.

"Pensamos especialmente en la población civil, en los más de mil presos políticos y en sus familias, y en quienes llevan años sufriendo una grave crisis humanitaria", ha subrayado el jefe del Consell.

Llorca, además, ha manifestado que, "con prudencia, confiamos en que se eviten represalias y se abra un camino de transición pacífica que garantice la protección de las personas, los derechos humanos y la paz".

"Acompañamos a los venezolanos que viven entre nosotros y a sus seres queridos en Venezuela", ha sentenciado.