À Punt se convierte en la televisión generalista que más crece en la Comunitat Valenciana en 2025

La radiotelevisión pública valenciana, À Punt, ha cerrado el año con un incremento del 15,4% de audiencia, la mayor subida porcentual entre las televisiones generalistas de la Comunitat Valenciana.

Tal y como ha informado el servicio de radiotelevisión, À Punt ha superado a La 1, que ha quedado en segunda posición (+13,2%), a La 2 (+10%) en tercera y a Antena 3 en cuarta posición (+9,9%).

"De este modo, À Punt se convierte en la primera alternativa a las cadenas generalistas y supera a todas las temáticas de la TDT", resaltan.

De la misma manera, el aumento del 15,4% ha situado a À Punt como la segunda cadena autonómica que más crece, solo superada por la Televisión Canaria, que ha aumentado un 21,6%, y por delante de Extremadura (9,1%), Telemadrid (8,5%), Aragón TV (5,2%) y TV3 (3,6%).

À Punt cierra 2025 con un 3,0% de share frente a 2024 (2,6%). Además, ha finalizado diciembre con un 3% en un año en el que ha crecido casi todos los meses, a excepción de octubre y noviembre, ya que en 2024 se dieron cifras récord por la cobertura de la dana.

Un total de 4.511.000 espectadores, el 86,7% de la Comunitat Valenciana, han pasado por la cadena autonómica a lo largo del año.

El incremento en la cuota anual se produce gracias a las franjas de sobremesa y el acces al prime time, que registra un 3,9% y es la franja que más crece al ganar siete décimas respecto a 2024.

Informativos

La franja más vista es el NTC Migdia, que finaliza con una cuota media del 7,8%. No obstante, el share del NTC Migdia de los fines de semana sube hasta el 9,6%, lo que supone 1,5 puntos más que el año pasado. Un total de 80.000 personas ven este informativo de principio a fin.

Por su parte, el NTC Nit anota un 4,1%, cuota que también sube hasta el 4,3% en la edición de fin de semana, que incrementa casi un punto el resultado de 2025.

Anna Galbis presenta NTC cap de setmana. EE

Estas cifras confirman la apuesta informativa de la dirección de À Punt con más horas de programación de actualidad, que se completa con el programa matinal Connexió Comunitat Valenciana (de 10 h a 13 h) y el NTC Comarques (20.30 h).

Estos datos demuestran que la información sigue siendo una de las grandes fortalezas de À Punt. El informativo más visto del año es el NTC Migdia del 18 de marzo con 218.000 espectadores de media y un 18,5% de share.

Cabe destacar también el NTC Nit del pasado domingo 28 de diciembre, que marcó un récord anual con un 13,3% de share y 286.000 espectadores únicos.

Programas más vistos

Las grandes propuestas de la dirección de la cadena han recibido el apoyo de los espectadores. En este sentido, los programas que mayor audiencia han obtenido han sido las mascletàs, que registran una cuota media del 23%.

Las retransmisiones festivas (Moros i Cristians y el programa Terra de Festes) y deportivas (Trofeu Taronja y Aircup) han incrementado las audiencias mensuales de À Punt.

Cabe destacar también la nueva apuesta por la información taurina y las corridas de toros, que han generado buenas audiencias en la televisión pública.

La Fira de Fogueres (24 de junio), la primera corrida retransmitida por À Punt, obtuvo un 5,7% de share con 164.000 espectadores únicos, mientras que la inesperada despedida de Morante en la Feria de Madrid de octubre registró un 4,1% de cuota y 160.000 espectadores únicos.

En la franja de prime time de lunes a viernes, A la saca es el concurso más visto, con una media de 67.000 espectadores y un 5,2% de share. Los especiales emitidos en horario estelar suben a un 7,3% de share. Lo mismo ocurre con los especiales de Atrapa’m si pots.

Eugeni Alemany A la Saca especials Nadal. EE

Los dos especiales de Falles son los más vistos, con una media de 83.000 espectadores y un 7,5% de share, superando a la edición estándar de sobremesa (37.000 espectadores y 3,7%).

El estreno en septiembre de la edición Atrapa’m si pots Llegendes también alcanza un 5,4% de share, con 51.000 valencianos de media.

Por su parte, el programa En casa d’Inés, estrenado el pasado 28 de diciembre, se ha situado en los primeros puestos de la parrilla al registrar un 5,7% en el prime time del domingo.

En esta franja de máxima audiencia cabe destacar también los tres episodios del true crime Anglés. Historia de una fuga, emitidos en octubre, que registraron un 7% de media.

En 2025 también destacan los factuals relacionados con la dana: Crònica de la reconstrucció (3,8% y 38.000 espectadores de media) y Alerta Roja (3,4% y 42.000 espectadores).