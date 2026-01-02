La cuenta atrás de Pérez Llorca en 2026: nueve meses para ser candidato en el congreso del PPCV y lograr hitos de gestión

El 2026 se inicia para Juanfran Pérez Llorca con una cuenta atrás clara y marcada en el calendario: la del congreso que el PPCV celebrará, previsiblemente, en el mes de septiembre.

La fecha es importante porque a esas alturas del año Alberto Núñez Feijóo tendrá que decidir su futuro. Es decir, si es el candidato a la Generalitat en 2026 o no.

Pérez Llorca tiene exactamente nueve meses para conseguirlo. Ni uno más. Un reto que no es fácil para un presidente del Gobierno autonómico y que le obliga a trazar una estrategia centrada en unos plazos muy concretos con el objetivo de impulsar su perfil público, lograr hitos de gestión y tener al partido unido en torno a su figura.

Existen factores favorables y desfavorables en el camino. Entre los últimos aparecen, sobre todo, los tiempos. El líder del Ejecutivo valenciano se encuentra en una situación atípica. No tiene una legislatura completa por delante para poner en marcha grandes medidas que sean trascendentes.

Tampoco el contexto en la Comunitat Valenciana es el habitual por la dana. Una parte importante de la gestión se centra en la reconstrucción con multitud de tareas todavía pendientes. Y, sobre todo, en que sean realmente percibidas y visibles para los vecinos de las zonas afectadas, donde el PPCV se juega una cantidad de votos clave.

De manera que Pérez Llorca debe combinar la continuidad de la gestión del Gobierno de Carlos Mazón con algunos hitos propios tanto en la reconstrucción como en el resto de ámbitos.

Feijóo le da la "confianza" del PP

A la complicación de los tiempos se le suma la voluntad de Génova. Por mucho que se esfuerce el presidente de la Generalitat y, en el hipotético caso de que 2026 se desarrolle sin grandes crisis y el PPCV vaya subiendo en las encuestas, quien decidirá será Feijóo.

El cabeza de cartel para 2027 no está claro, si bien la ventana de oportunidad existe claramente. De hecho, el líder del PP ya verbaliza su agrado hacia los primeros pasos de Pérez Llorca.

En el proceso de la dimisión de Mazón quedó claro que Feijóo mostró su preferencia por el perfil de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Pero el cambio de cromos resultaba muy complicado y la primera edil no quiso (ni quiere) salir del Ayuntamiento. Así se lo transmitió a Feijóo. Pérez Llorca apareció como la opción más razonable.

Y, aunque muchos en el partido creen que debería repetir y que es el que más opciones tiene, los movimientos que existen para impulsar una alternativa tampoco se le escapan a nadie.

En todo caso, las primeras palabras que Feijóo ha tenido hacia Pérez Llorca han sido de agrado. En una entrevista en Servimedia este jueves, se congratuló de que ha "solucionado una crisis de una forma bastante satisfactoria" y reconoció que le "sorprendió favorablemente" en sus primeros días al frente del cargo.

Feijóo, junto a los presidentes autonómicos del PP. Alberto Ortega / EP

El líder del PP destacó del presidente de la Generalitat que es "un político peatonal" fruto de sus años como alcalde y que es una persona "acostumbrada a pactar" en Les Corts como demostró en su rol de portavoz parlamentario en la actual legislatura.

"En tan poco espacio de tiempo" desde la sesión de investidura del 27 de noviembre, Feijóo consideró que Llorca "ha acreditado temple" ante "una situación muy delicada" para "volver a unir socialmente a la Comunitat Valenciana".

Además, avaló su reunión con Pedro Sánchez en Moncloa, las nuevas incorporaciones a su Ejecutivo, la llamada a las asociaciones de víctimas de la dana y las visitas a la zona de la tragedia.

Feijóo concluyó que Pérez Llorca tiene "la confianza" del PP para "acreditar en los dos años que queda de legislatura su capacidad de gestión, de organización y de unir al partido" para aspirar a ser cabeza de lista en las elecciones autonómicas previstas para 2027.

También justificó la decisión de aprobar una comisión transitoria para dar más "ropaje" a los cambios orgánicos, especialmente al nombramiento del nuevo secretario general del PPCV, Carlos Gil.

Oxígeno electoral

Con las palabras del líder del PP resulta evidente que el trabajo de Pérez Llorca es doble: el de convencer a un electorado marcado en Valencia por la dana en el que también influye la situación nacional y el de convencer a su propio partido.

Pese a los factores desfavorables, existen otros positivos para el presidente de la Generalitat. El principal es el propio cambio en el liderazgo del Gobierno autonómico.

La dimisión de Mazón ya otorga en sí misma oxígeno para el PPCV a nivel electoral y devuelve una institucionalidad a la Generalitat que muchos ya veían preocupantemente perdida. Algo que se ha traducido en el protagonismo que han adquirido la agenda y los primeros gestos de Pérez Llorca.

Por ejemplo, con su llamada a las asociaciones de víctimas de la dana, que dan normalidad a la interlocución con este colectivo pese a que ni el encuentro será fácil de conseguir ni las asociaciones cejarán en sus reivindicaciones a la Generalitat.

En cuanto a la agenda, ésta tiene un simbolismo especial en las primeras semanas de su mandato, si bien la intención de Pérez Llorca pasa por rebajar los actos en los próximos meses.

Pérez Llorca, durante su visita a Paiporta. Rober Solsona / EP

El presidente de la Generalitat hizo sus primeras visitas oficiales a dos localidades muy golpeadas por la dana: Picanya y Paiporta. Y ambas gobernadas por alcaldes socialistas (Pep Almenar y Vicent Císcar). Los dos encuentros fueron cordiales y en ellos pudo afrontar sin sobresaltos su presencia a pie de calle, algo que Mazón no logró.

Otra de las visitas más destacadas ha sido a Utiel, primera localidad afectada por la tragedia del 29 de octubre de 2024. Su alcalde (Ricardo Gabaldón) sí que es del PP. El presidente de la Generalitat aprovechó el desplazamiento para grabar el tradicional mensaje de Fin de Año desde allí en otro gesto simbólico.

La agenda de Pérez Llorca de estas semanas también ha contado con la reunión en Moncloa con Pedro Sánchez, visitas a Torrevieja, Benidorm o Alicante, un acto de la patronal valenciana CEV o la recepción de algunos colectivos sociales como el de enfermos de ELA.

Igualmente, se desplazó a Barxeta, l'Alcúdia y Carcaixent por el temporal de lluvias de la semana pasada.

Aunque esta presencia a pie de calle haya sido hasta la fecha una prioridad del presidente de la Generalitat, la idea, según fuentes del Ejecutivo, no es mantener la agenda de su predecesor, Carlos Mazón, quien se destacó -hasta la dana- por jornadas de 3 y 4 actos.

Así, la intención es combinar su presencia visible con una agenda más centrada en labores de despacho y de estrategia que tampoco le otorgue una sobreexposición. La realidad, en cualquier caso, será la que marcará sus pasos más allá de la intención.