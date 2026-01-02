Confirmado por la Aemet: llega una ola de frío polar a Valencia que dejará nieve y termómetros bajo cero

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha emitido un aviso especial por lluvias y nevadas en la Comunitat Valenciana a causa de la borrasca Francis a partir de sábado y hasta el festivo de los Reyes Magos.

Según han informado, este sábado podrían comenzar los chubascos en la zona del cabo de la Nao, mientras que el domingo y el lunes llegará la nieve en cotas muy bajas, especialmente relevantes en el interior de Castellón y Valencia.

Ante las precipitaciones y la drástica bajada de temperaturas, Emergencias pide atención con la seguridad vial y la circulación en la red de carreteras en días en los que se espera una mayor movilidad, y recuerda que en caso de emergencia se llame al 112.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se va a producir un cambio de tiempo que se va a desarrollar en dos fases.

Primero habrá un temporal de lluvias desde mañana sábado por la noche y el domingo, y, a partir del lunes, una entrada de aire muy frío va a provocar nevadas en zonas de interior de Castellón, Valencia y norte de Alicante.

Con viento de nordeste, las precipitaciones más abundantes se registrarán en el sur de Valencia y norte de Alicante, las mejor expuestas al gregal. En estas zonas serán persistentes y localmente fuertes.

Aemet ha establecido el aviso amarillo (peligro bajo) para el domingo por la mañana en el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia por precipitación acumulada de 20 litros por metro cuadrado en una hora.

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha manifestado que, ante la incertidumbre de este episodio, "se ha difundido este aviso especial a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias para que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que se emitan"

Del mismo modo, la secretaria autonómica ha indicado que se tenga especial vigilancia con aquellos colectivos sensibles a las bajas temperaturas como personas mayores, con problemas de salud y familias desfavorecidas.

Los ayuntamientos se preparan

Ante las previsiones, diversos ayuntamientos han activado operativos especiales ante la llegada de la ola de frío prevista para los próximos días, y mientras los de Valencia o Torrent prevén la apertura de centros para ofrecer alojamiento a personas sin hogar, el de Requena recomienda almacenar alimentos y combustibles para un periodo de aislamiento de una semana.

El Cap i Casal ha activado un operativo especial ante la ola de frío prevista para la noche de Reyes y cinco centros permanecerán abiertos toda la noche para ofrecer alojamiento, alimentación, ropa de abrigo y material de higiene a las personas sin hogar.

El operativo está coordinado por la Concejalía delegada de Servicios Sociales y Mayores y la Policía Local junto a entidades sociales como Casa Caridad, Cruz Roja y la Fundación Salud y Comunidad.

Según fuentes municipales, el Ayuntamiento dispone de 600 plazas de alojamiento para personas sin hogar, a lo largo de todo el año, mediante convenios suscritos con entidades sociales, que pueden alcanzar el millar gracias al pago de habitaciones en hostales.

Requena ante el aislamiento

El Ayuntamiento de Requena (Valencia) ha lanzado por redes sociales unas recomendaciones a la población ante la previsión de nieve para la madrugada del 4 al 5 de enero y durante el día 5.

Concretamente han recomendado a la población almacenar alimentos y combustibles para un periodo de aislamiento de una semana y que adquiera pilas de repuesto para los aparatos de radio.

El consistorio ha celebrado este viernes una reunión de coordinación en la que se han repasado las vías de evacuación, el Plan de Emergencia y se ha establecido el protocolo de retirada de nieve, priorizando las principales vías del municipio y accesos, los diferentes barrios y los accesos a servicios esenciales como el centro de salud, el hospital, la residencia y las aldeas.

También se han coordinado las primeras actuaciones, como el esparcido de sal en los accesos que puedan resultar más conflictivos, especialmente en pedanías como Las Nogueras, Villar de Olmos y La Cañada.

Asimismo, recomienda la preparación de un botiquín de primeros auxilios, insta a proveerse de ropa y calzado adecuado para estas contingencias, que provean de anticongelantes a las calefacciones con circuito cerrado o que eviten las salidas o desplazamientos, entre otras.

También el Ayuntamiento de Torrent (Valencia) ha activado un protocolo municipal ante la previsión de una ola de frío y se han habilitado recursos y espacios para que las personas que lo necesiten puedan resguardarse del frío, además de recibir atención básica y acompañamiento.