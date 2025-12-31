El vino 'recuerda' a la administración que es dieta mediterránea, territorio, historia y cultura

El vino nunca ha sido solo una bebida con alcohol, por mucho que ahora se empeñen en meterle en el mismo saco que todo lo demás. El vino ha sido, y es, alimento, paisaje, historia, conversación y memoria mucho antes de que existieran las etiquetas, las normativas o las prisas.

Y eso es justo lo que Bodegas Hispano+Suizasha querido recordar con un vídeo que habla menos de botellas y más de lo que realmente hay detrás de ellas.

Dicen que los romanos llevaron su imperio hasta donde el clima les permitió plantar viñas. Puede que fuera una cuestión práctica, pero también una declaración de intenciones. Donde había vino, había asentamientos, caminos, intercambio… Mucho antes, los íberos ya fermentaban uvas en estas mismas tierras.

El vino no llegó después, sino que estaba desde el inicio. Por eso forma parte de la dieta mediterránea y por eso ha acompañado durante siglos a las personas sin hacer ruido, como las cosas más importantes.

Beber una copa de vino es viajar en el tiempo. Contiene una tierra concreta, un año determinado, un clima que nunca volverá a ser igual. Se mira, se huele, se prueba, y, sin darte cuenta, estás leyendo un paisaje. Eso no se aprende en una simple ficha técnica, se aprende viviendo.

Esta es la idea que abanderan desde Bodegas Hispano+Suizas. Desde Requena, con viñedos propios que llevan siglos contando historias, han construído un proyecto que empieza siempre en el campo.

Porque el viñedo es paisaje y futuro, crece en secano, fija población y frena el abandono. Si la viña desaparece, el territorio se vacía. Y lo que queda no siempre vuelve.

Este verano todos lo vimos con claridad. Mientras el monte ardía, las viñas resistían. Parcelas verdes en medio del humo negro. Simplemente eran viñedos cumpliendo su función, como tantas otras veces. En este caso, haciendo de cortafuegos.

Los vinos hablan de añadas y las viñas de generaciones. Plantar es pensar en los que vienen después, esa mirada larga está en el origen de Bodegas Hispano+Suizas, en la valentía de Rafa Navarro y Pablo Ossorio, que decidieron apostar por Requena sin complejos.

Un lugar donde no hay prejuicios varietales. Pinot Noir cuando parecía imposible, Bobal reivindicada con su emblemática marca ‘Bobos’, un Albariño mediterráneo que desconcierta y convence a partes iguales, y los cavas Tantum Ergo elaborados con el mismo respeto por el tiempo que por la técnica.

Pero no son las únicas referencias. Desde el Impromptu Sauvignon Blanc hasta el Quod Superius, pasando por los Bassus, los rosados de Pinot o el delicado Bassus Dulce, cada vino cuenta una historia y el carácter de un territorio.

El vídeo que ha lanzado Hispano Suizas no pretende convencer a nadie. Sólo invita a recordar que el vino une a las personas, abre conversaciones y acompaña silencios compartidos. Que en un mundo lleno de amigos virtuales, sigue siendo una buena excusa para sentarse a la mesa con quienes importan de verdad.

Cuando descorchas una botella, piensa en todo lo que hay detrás de ese gesto. En la tierra, en el tiempo, en las manos que lo han hecho posible.

Como decíamos al principio, el vino no es solo una bebida, no necesita dramatismo, sólo respeto y moderación. Y quizá, como sugiere Hispano Suizas, la mejor red social siga siendo la de compartir una copa.