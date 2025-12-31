El salto de los concejales del PSOE de Almussafes a Ens Uneix, a la espera del proceso interno que afecta al alcalde

El salto de los concejales socialistas de Almussafes a Ens Uneix, partido creado en 2019 por el expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, no se producirá, al menos, hasta que haya una resolución de la investigación que tiene abierta el PSOE al alcalde, Toni González, por el supuesto caso de acoso laboral y sexual.

El partido municipalista reconoce que existe buena relación con los ediles del PSPV de este municipio y, especialmente, entre el alcalde y Rodríguez. Sin embargo, son cautos sobre la posible salida en bloque de los ocho concejales socialistas con la que llevan días amagando.

Insisten, además, en que en caso de que se produjera el trasvase, previamente debería quedar resuelto el proceso que afecta al alcalde de la localidad y que ha tensionado al PSOE a nivel interno hasta el punto de que la dirección, con Diana Morant al frente, ha decidido imponer una gestora en el municipio para dirigir el partido.

La denuncia de una mujer contra el primer edil trascendió hace apenas 20 días. Los socialistas reclamaron entonces a González que dejara sus cargos orgánicos e institucionales. Éste hizo caso a lo primero, pero se mantuvo como alcalde no adscrito.

El primer edil demostró desde el principio su intención de mantenerse al frente del consistorio porque, según su versión, todo formaba parte de una "venganza contra él por un asunto laboral".

Mientras tanto, la dirección del PSPV marcó a sus concejales de Almussafes una línea roja: no permitiría que siguieran apoyando al alcalde porque ya no militaba en el partido.

Una advertencia que no sentó nada bien, pues, en definitiva, con ello se les insinuaba que podían acabar suspendidos de militancia. Poco después trascendieron los contactos con Ens Uneix, algo que fuentes del partido municipalista señalan que no se han producido de manera oficial.

Desde esta formación indican que se encuentran a la espera de que haya una resolución sobre el proceso interno que afecta a González. A partir de ahí se tomará una decisión y se hablará, indican.

Si bien reconocen la buena sintonía que existe, también hay quien cree que se les está "utilizando para echar un pulso" a la dirección del PSPV. "Si cuando finalice todo el proceso consideran que tienen que venir, hablaremos", apuntan desde Ens Uneix.

Cierre de filas

Por lo pronto, y a la espera de los avances en el expediente, el alcalde de Almussafes compareció el lunes ante el CADE del PSOE, el canal interno de esta formación política que tramita las denuncias de acoso sexual.

Los concejales, por su parte, han cerrado filas en torno a él y Morant, incluso, les ha afeado que hayan hecho "circular en canales internos un documento donde hay un señalamiento a la víctima intolerable".

Diana Morant. Jorge Gil / EP

La maniobra de los ediles, sin duda, lanza un claro mensaje a la dirección nacional y regional: o les permiten seguir apoyándole, o podría producirse una salida en bloque del Partido Socialista para pasar al grupo de no adscritos en la corporación local.

Un escenario que tendría una consecuencia inmediata en la legislatura actual: la pérdida para el PSPV de uno de sus bastiones históricos. Ahora bien, de cara a las municipales de 2027 las consecuencias serían aún mayores.

González gobierna en Almussafes con una mayoría absoluta de 8 concejales en un ayuntamiento conformado por 13 ediles (8 PSOE, 3 de Compromís y 2 del PP). En este municipio está en juego un diputado provincial decisivo en la Diputación de Valencia.

La baja de militancia y el salto a no adscritos sería, no obstante, el primer paso. Pues en caso de que prosperasen las conversaciones con Ens Uneix, el trasvase del equipo de gobierno al partido municipalista de Rodríguez sería un duro golpe a los cimientos del PSPV en la provincia de Valencia.

Por lo pronto, huelga resaltar que los dos alcaldes mantienen una buena relación desde hace muchos años. González se posicionó del lado de Rodríguez cuando el partido le exigió que se diera de baja tras ser investigado en el caso Alquería, del que fue absuelto cuatro años después.

Tras su absolución, denunció una "total indefensión durante 5 años". Nunca decidió reingresar en el PSPV al considerar que su partido le había dado la espalda a lo largo de una instrucción que él mismo calificó de "calvario".

El alcalde de Almussafes, Toni González. EE

Tensión con Ferraz

El entorno de Toni González ve similitudes entre los dos casos y considera que, por ello, el entendimiento entre ambos podría prosperar, si bien fuentes del partido municipalista prefieren ser más prudentes sobre el futuro de esta operación.

Como hiciera el alcalde de Ontinyent, el de Almussafes ha denunciado la "indefensión" que ha sentido por la forma en la que se interpuso la denuncia contra él: ante el órgano de control del Partido Socialista y no por vía judicial. "Me enteré por la prensa y no por Organización", dijo hace días.

En plenas navidades, la tensión entre Ferraz y el alcalde no ha hecho más que crecer. Este lunes Morant anunció que una gestora dirigiría la formación en el municipio y subrayó que su partido tenía "tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia machista".

"Toni González tiene cauces en el partido para defenderse, pero el partido a quien tiene que defender es a las mujeres que se atreven a denunciar", dijo en un claro reproche al resto del equipo de gobierno municipal socialista.