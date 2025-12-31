Indonesia amplía el radio de búsqueda para encontrar a Fernando y los dos niños desaparecidos en el naufragio

Este miércoles, los equipos de búsqueda de Indonesia han retomado el operativo para localizar a los tres españoles desaparecidos en el naufragio de un barco turístico el pasado viernes en aguas del este del país y han ampliado el radio de búsqueda para hallarlos.

"Estamos haciendo todo lo posible para encontrar a los tres desaparecidos", remarcó Asfan Sulhasan, de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS), quien esta mañana se encargó de dar las últimas órdenes a los equipos de rescatistas que partieron desde el puerto de Labuan Bajo, en la oriental isla de Flores y desde donde se dirige parte del despliegue.

Además, tal y como ha trasladado BASARNAS a través de un comunicado, el área de búsqueda de los desaparecidos se ha ampliado en esta sexta jornada de operativo a 34,96 millas náuticas.

Los familiares de los desaparecidos acudieron este miércoles al puerto para agradecer uno a uno la labor de los rescatistas, que incluye a equipos de BASARNAS, policías, guardacostas, miembros de la Marina y el Ejército y una decena de buceadores profesionales voluntarios.

Según han transmitido, la embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -a unas 3 horas de navegación desde Labuan Bajo- alrededor de las 20.30 hora local del viernes (13.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas.

De los 11 pasajeros, siete (dos españoles, cuatro tripulantes y un guía -estos indonesios-) fueron rescatados y los equipos de búsqueda recuperaron el lunes el cuerpo sin vida de una menor de edad española.

Una de las prioridades de la misión es localizar el pecio, por si los desaparecidos quedaron atrapados en su interior.

Los tres españoles que siguen sin ser localizados son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre tanto de la otra menor rescatada como de la víctima mortal encontrada hace dos días.

La familia decidió trasladar a la turística isla de Bali, con mejores infraestructuras que la pequeña Labuan Bajo, los restos sin vida de la menor, que será acompañada temporalmente por su madre antes de regresar a Flores para seguir de cerca el operativo de búsqueda.