Confirmado por el Gobierno valenciano: Metrovalencia ampliará el servicio nocturno para esta Nochevieja

Con motivo de la Nochevieja y la entrada en el nuevo año, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ampliará el servicio nocturno de Metrovalencia para que todos aquellos que lo necesiten puedan desplazarse con comodidad en la última noche del año.

Por tanto, con esta modificación horaria, el paso de trenes y tranvías se mantendrá de manera ininterrumpida, desde la noche del 31 de diciembre, antes de las campanadas, hasta la mañana del 1 de enero.

Tal y como han especificado, este dispositivo especial permite incrementar a toda la noche la oferta habitual que se presta los viernes, sábados y vísperas de festivos, desde el servicio nocturno y que facilita el paso de trenes y tranvías hasta cerca de las tres de la madrugada.

Además, este servicio nocturno especial se suma a la programación prevista por Metrovalencia con motivo de las fiestas navideñas.

En concreto, incluye mantener los horarios habituales en las jornadas laborables, el servicio nocturno y los tranvías adicionales a Expojove, del 26 de diciembre al 4 de enero, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Con más detalle, con el servicio especial de Nochevieja los destinos a Picassent, Bétera, Llíria, Rafelbunyol y Riba-roja del Túria contarán con servicio hasta las 3 horas de la madrugada aproximadamente desde las estaciones de la ciudad.

Para estas, hay que tomar como referencia la estación de Àngel Guimerà, en la que confluyen las Líneas 1, 2, 3, 5 y 9, con las mismas frecuencias que el servicio nocturno habitual.

A partir de esa hora y hasta el inicio del servicio del 1 de enero, los trenes finalizarán destino en Aeroport, Marítim, Alboraya-Peris Aragó, Paterna, Seminari y Torrent Avinguda con una frecuencia de 40 minutos, que se reducirá a 20 minutos en los tramos subterráneos.

Tranvía

En las Líneas 4 (Dr. Lluch-Mas del Rosari) y 6 (Tossal del Rei-Marítim) el tranvía circulará toda la noche con una frecuencia de paso de 40 minutos, teniendo en cuenta que la Línea 4 tendrá como final Vicente Andrés Estellés, excepto dos trenes que llegarán a Mas del Rosari.

En la Línea 8 (Neptú-Marítim) tendrá una frecuencia de 40 minutos hasta las 2.45 horas. Después, hasta 4.45 horas, cada 60 minutos y luego, de nuevo, cada 40 minutos hasta el inicio del servicio del 1 de enero.

Por último, en la Línea 10 (Alacant-Natzaret) se circulará toda la noche con una frecuencia de 40 minutos hasta Natzaret y 20 minutos hasta Ciutat de les Arts i Ciències Justicia, hasta enlazar con el servicio regular del 1 de enero.