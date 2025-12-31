Catalá califica de "torpe" la forma en la que "se transmitió" la reunión de la cúpula del PPCV por la dimisión de Mazón

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, entró este martes a valorar la ya famosa comida-reunión de la cúpula del PPCV en Benidorm el 31 de octubre, tres días antes de la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.

"Fue una torpeza cómo se transmitió ese encuentro. Hubo determinadas personas o equipos que se vinieron muy arriba y montaron un follón espectacular", afirmó la dirigente popular durante una entrevista en la 99.9 Valencia Radio.

Catalá respondía así a preguntas sobre aquel encuentro en el que participaron el propio Mazón, el entonces secretario general del PPCV (y ahora presidente de la Generalitat), Juanfran Pérez Llorca, y los tres presidentes provinciales de Valencia, Castellón y Alicante (Vicente Mompó, Marta Barrachina y Toni Pérez).

En aquella cita, altos mandos del partido acordaron tomar posición: pedir a la dirección nacional la celebración de un congreso regional y que el nuevo líder fuera Mompó.

El movimiento, que estuvo en boca de todos durante el sábado 1 de noviembre, sentó realmente mal en Génova al entenderlo como un pulso y provocó un considerable enfado en el secretario general, Miguel Tellado.

La interlocución aquella jornada entre la dirección nacional y la valenciana fue del todo menos agradable. Y, aunque oficialmente se niegue, el descontento todavía colea pese a que existe una comunicación fluida entre Tellado y Pérez Llorca a día de hoy.

Paralelamente a lo que allí sucedió, Mazón negociaba con Alberto Núñez Feijóo los términos de su salida, que el domingo 2 quedaron por fin claros tras descartar, después de mucho debate, un adelanto de las elecciones: habría nueva investidura en la que Pérez Lorca sería el candidato y el hasta entonces presidente de la Generalitat mantendría el acta de diputado.

Entre las interpretaciones de ese encuentro -que fue dirigido, sobre todo, para tratar de mantener algo de autonomía en todo el proceso ante el temor a las imposiciones de Génova-, aparecía la intención de impedir que Catalá fuera la candidata del PP en el nuevo escenario que se abría.

Una lectura que no agradó nada a la alcaldesa de Valencia, tal como queda patente ahora con sus declaraciones. "Esa reunión era normal y lógica. Es normal que cuando un presidente de un partido y de la Generalitat decide, por razones personales, dejar su cargo, reúna a sus tres presidentes provinciales y a su secretario general. Yo no tenía que estar ahí", reflexionó.

"Es algo natural que allí se hablara del qué hacemos ahora. Pero luego, lo que se transmitió fue torpe. La palabra es torpeza. Se transmite de forma torpe a los medios sensaciones e ideas y, posiblemente, las personas de allí alucinaron sobre lo que se radiaba a los medios", señaló. Hacer eso, prosiguió, es "no entender cómo funciona el PP".

Posteriormente, expuso durante la entrevista, le verbalizó el asunto a Pérez Llorca en el encuentro que mantuvieron en el Ayuntamiento el día que el primero presentó su candidatura a la Generalitat. Una reunión que sirvió para que ambos sellaran su alianza en la nueva etapa del PPCV.

"Yo tuve una conversación muy sincera con Juanfran cuando vino al despacho. ¿Por qué esos días tanto ruido en torno a mi? Si sabéis lo que yo pienso", se preguntó.

Sobre las conversaciones con Feijóo a lo largo del fin de semana previo a la dimisión de Mazón, indicó que valora que "la dirección nacional" de su partido le pidiera "opinión". "Y como a mí, a mucha gente. Feijóo habló con todos los afectados en el proceso", aseguró, para insistir en la torpeza de cómo se "radió" la comida de la cúpula del PPCV.

"A partir de ahí, Juanfran es una persona muy sensata y pragmática y eso es lo más interesante de todo", dijo. "Me encantan las imágenes de cómo trata a la gente, de sus visitas a la zona de la dana, me gusta su perfil y me gusta el estilo del 'oye vamos a arreglarlo, sin líos'".

"Voy a ser candidata a la alcaldía"

Catalá reiteró lo que lleva haciendo meses sobre su futuro político. "Tengo claro dónde he de estar. Tengo proyectos que quiero ver acabados. Voy a ser candidata a la alcaldía, con permiso de mi partido. Mi voluntad es ser eso y creo que lo seré", comentó.

Sobre un salto a la Generalitat, respondió: "Todo el mundo dice lo de 'pero si el partido se lo pide lo hará'. O no, ¿no?", destacó.

Lo cierto es que el cabeza de cartel seguirá en el aire hasta después del próximo verano, fecha en la que Feijóo decidirá y se celebrará el congreso regional si nada cambia.

En el proceso de salida de Mazón, el líder del PP mostró su preferencia por Catalá. Pero el movimiento resultaba muy complicado y la alcaldesa de Valencia no quiso (ni quiere) salir del Ayuntamiento. Así lo transmitió. Pérez Llorca apareció como la opción más razonable y la gran incógnita es si será candidato en 2027.

La lona de Mompó

Catalá no eludió alguna otra cuestión polémica en la entrevista en la 99.9. Y habló sobre la lona que la Diputación de Valencia que dirige Vicent Mompó desplegó a finales de noviembre en la Plaza de Toros.

Ésta llevaba el mensaje "Que vinga, que vinga, que vinga la llum i...". Los versos siguientes, del grupo Al Tall, aunque no figuraban, eran un mensaje no especialmente simpático: "i que al senyor alcalde li peguen en lo cul".

Finalmente, y ya este diciembre, la corporación colgó la segunda lona con el final del mensaje: "i a la plaça vindre que torne a ser costum".

La polémica duró semanas por lo que se consideró un lema faltón con Catalá. El Ayuntamiento -y la aludida- salió a responder diciendo que "la falta de luces es un problema", en alusión a Mompó, mientras fuentes de la Diputación aseguraban que la alcaldesa de Valencia estuvo siempre informada de la lona.

Catalá aclaró este martes que sí fue informada, pero "hace dos meses". "A lo mejor el contexto de ahora no era el mejor para hacer la bromita", opinó sobre que el momento elegido fue el de la tensión generada a raíz de la salida de Mazón.

"¿La mejor idea que podemos tener era esa? Posiblemente no. No es que me molestara, es que me pareció que el momento era el peor. Esto es como todo. Mompó, con toda la naturalidad del mundo, me lo contó. Pero su equipo tiene que saber que los momentos son importantes". apuntó.