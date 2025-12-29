Primeras inundaciones de Pérez Llorca: "Los valencianos no merecemos estar atemorizados cada vez que llueve"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante su visita este lunes a Barxeta. EFE/ Ana Escobar

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, exigió este lunes al Gobierno central que acelere y agilice las obras hidráulicas necesarias en las cuencas y en los barrancos valencianos para minimizar el riesgo de inundaciones.

El presidente, que visitó tres de los municipios de la provincia de Valencia más afectados por el episodio de fuertes lluvias de este domingo, defendió que los valencianos "no merecen estar atemorizados cada vez que llueve".

En este sentido, desde Carcaixent y tras visitar Barxeta y L'Alcúdia, denunció que las obras que tenían que haberse hecho "no han empezado" y como mucho "están todavía en fase de redacción de proyecto".

Citó obras hidráulicas como los desvíos del barranco del Poyo, de la Saleta o de Barxeta, que este domingo se desbordó. Exigió al Ejecutivo de Pedro Sánchez que las acometa como "obras de emergencia".

"Con estas cuestiones no valen los trámites burocráticos ni el procedimiento ordinario normal", añadió durante su intervención ante los medios de comunicación.

Al respecto, reclamó cambios legislativos para poder abordarlas con el procedimiento de emergencia, que acorta los plazos.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, este lunes en Carcaixent. EE

El presidente valenciano afirmó que hará estas peticiones en el marco de la Comisión Mixta por la reconstrucción que el Gobierno finalmente aceptó crear tras 14 meses.

"Esperemos que en la comisión se marquen los plazos y en base a lo que se decida, tomaremos decisiones", aseguró, en referencia a adoptar medidas legales si no se realizan estas obras.

"No merecemos estar atemorizados cada vez que llueve, y para eso es necesario que las obras que no empiezan nunca y los proyectos que tardan mucho tiempo, como el del Poyo, la Saleta o el Magro, se agilicen", manifestó

Según el presidente, las obras de las que se ha encargado la Generalitat y se han tramitado por la vía de emergencia ya están terminadas, mientras que "con la tramitación ordinaria, hay obras que ni siquiera han empezado".

Por otra parte, los vicepresidentes del Consell, Susana Camarero, José Díez y Vicente Martínez Mus, recorrieron diferentes municipios de la provincia de Valencia para analizar las incidencias del temporal.

Se desplazaron a las localidades de Torrent, la Pobla Llarga, Carlet, Rafelguaraf, Algemesí, Guadassuar, Benimodo, Riba-roja de Túria, Chiva y Paterna.

Segunda alerta roja

Es la segunda alerta roja por temporal desde que fue nombrado presidente. La primera, el pasado 14 de diciembre, con la borrasca Emilia, que no causó ningún incidente relevante.

Este domingo, sin embargo, la jornada fue "complicadísima", en palabras de Pérez Llorca. Se produjeron rescates y evacuaciones a causa de las lluvias que superaron en algunos puntos de la Comunitat Valenciana los 200 litros por metro cuadrado.

Además, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, ante el aviso de nivel rojo por lluvias comunicado por la Aemet, decidió enviar dos mensajes Es-Alert.

El primero se mandó a las 15.30 solo a los habitantes del litoral sur de Valencia, después de que Aemet elevara la alerta a roja para esa zona.

Después, a las 17.44 envió un segundo mensaje, pero esta vez a la población de toda la provincia, ante el aumento de las lluvias y la previsión de que hubiera afluencia importante de personas en las calles al ser un domingo en período navideño.

El mensaje recomendaba evitar desplazamientos si no eran esenciales, alejarse de barrancos y cauces de ríos, no cruzar zonas inundables y subir a pisos superiores.