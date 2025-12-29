La Policía detiene a un hombre en Paterna después de que su hija de dos años ingiriese anabolizantes que había en casa

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Paterna han detenido a un hombre de 36 años como presunto autor de los delitos de lesiones, quebrantamiento del deber de custodia y contra la salud pública, después de que su hija de dos años ingiriese anabolizantes que había en el domicilio del padre.

Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Policía Nacional en Paterna abrieron una investigación tras tener conocimiento de que la menor había sido ingresada en un centro hospitalario por haber ingerido anabolizantes.

Tras percatarse lo sucedido, el progenitor llevó a su hija hasta un hospital, donde fue atendida. Allí se le encontraron restos de pequeños comprimidos en el estómago, tal y como ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

Los agentes, tras conocer lo ocurrido, localizaron al sospechoso y acudieron a su vivienda en Paterna.

En el interior de la misma había numerosas sustancias anabolizantes, así como medicación para la disfunción eréctil y hormonas para el crecimiento que entregó voluntariamente el progenitor a la policía.

El detenido fue puesto a disposición judicial el pasado día 19 de diciembre, han informado las mismas fuentes.