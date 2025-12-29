Ya es oficial: la Generalitat modifica el calendario escolar y declara el 16 de marzo no lectivo por la celebración de las Fallas

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha autorizado este lunes "de manera excepcional" la modificación del calendario académico para el curso 2025/2026, a petición del Ayuntamiento de Valencia.

El alumnado de la capital tendrá como día no lectivo el 16 de marzo de 2026 por la celebración de las Fallas y alargará un día más el curso, hasta el lunes 22 de junio.

La Conselleria de Educación, a través de la Dirección General de Centros Docentes, es quien establece los criterios generales por los que se ha de regir el calendario escolar para todos los centros docentes de la Comunitat Valenciana, según ha recalcado la Generalitat en un comunicado.

La normativa, han apuntado desde el departamento de Campanar, contempla posibles modificaciones del calendario establecido con carácter general, a propuesta de la Dirección Territorial y previo acuerdo del Consejo Escolar competente, mientras no supongan la disminución del cómputo total de días lectivos del curso académico.

La propuesta municipal recoge explícitamente la compensación de la jornada del 16 de marzo de 2026 mediante la prolongación del curso hasta el día 22 de junio de 2026, por lo que se garantiza así "el cumplimiento del tiempo escolar legalmente establecido".

Al respecto, el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, ha explicado que, una vez "recibida la propuesta el pasado viernes, se ha aceptado su valoración debido a que concurren circunstancias excepcionales, siempre pensando en el beneficio de los alumnos".

"La Conselleria ha valorado la opción más favorable a los intereses del alumnado y sus familias en unas fechas tan señaladas para Valencia como es la celebración de las Fallas, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y con profundo arraigo en la tradición cultural de los valencianos", ha argumentado.

Esta decisión se fundamenta, tal y como recoge el informe favorable de la Inspección Educativa, en la "complejidad organizativa y de movilidad" derivada de las fiestas de las Fallas 2026, concretamente la entrega de premios de las fallas infantiles y las directrices de ocupación del dominio público aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 7 de noviembre de 2025.

La Conselleria de Educación estima que estas circunstancias "alteran el normal desarrollo de la actividad educativa y el acceso a los centros docentes" y ha decidido declarar día no lectivo en el municipio el día 16 de marzo de 2026 y prolongar el calendario escolar del curso 2025-2026 en Valencia hasta el día 22 de junio de 2026 para todos los niveles educativos. De este modo, se compensa esa jornada y se mantiene el número preceptivo de días lectivos.

En la resolución, la Conselleria destaca la "excepcionalidad" de esta modificación y advierte de que esta autorización "tiene carácter puntual y no genera precedente ni efectos vinculantes para futuras solicitudes".

La propuesta ha sido estudiada tras la petición del Ayuntamiento de Valencia, en la que se ha trasladado el acuerdo adoptado por unanimidad por el Consejo Escolar Municipal relativo a la modificación del calendario escolar para el curso 2025-2026, que había solicitado, en sesión celebrada el 7 de julio, la declaración como festivos, a efectos escolares, de los días 10 de octubre y 17 y 18 de marzo, cuya autorización corresponde a la Dirección Territorial con competencias en materia de Educación de Valencia, que dictó resolución favorable el 15 de julio de 2025.

En la resolución de 12 de noviembre por la que se aprueba el calendario de fiestas locales retribuidas y no recuperables en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el año 2026 se establece que en la ciudad de Valencia son además festivos el 22 de enero, San Vicente Mártir, Patrón de la ciudad de Valencia, y el 13 de abril, San Vicente Ferrer, Patrón de la Comunitat Valenciana.

El Consejo Escolar Municipal acordó el pasado 19 de diciembre solicitar a la Conselleria de Educación un cuarto día festivo del calendario académico 2025-2026 en la ciudad, el lunes 16 de marzo de 2026, con motivo de las Fallas, y alargar un día más el curso, hasta el 22 de junio, tras la polémica generada a raíz de haberse declarado lectiva esa jornada.

De hecho, la asamblea de presidentes de falla llegó a tumbar el programa de festejos de las Fallas de 2026 de Valencia planteado por la Junta Central Fallera (JCF) por no contemplarse como lectivo el 16 de marzo, el día que se celebra el acto de recogida de premios de las fallas infantiles al que acuden los niños y niñas que integran las comisiones falleras.