Morant anuncia una gestora en el PSOE de Almussafes y lamenta el "acoso" en redes de la corporación a la víctima

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha anunciado que una gestora dirigirá el Partido Socialista de Almussafes (Valencia) tras conocerse la denuncia a su alcalde, Toni González, por acoso sexual y laboral.

Así lo ha adelantado en una comparecencia ante los medios este lunes en la sede del PSPV, en la que ha señalado que la situación actual de González, que fue suspendido de militancia y de sus cargos orgánicos en el PSPV pero que se mantiene como primer edil de esta localidad, parte de una denuncia interpuesta en el canal del PSOE por acoso laboral y sexual.

Sobre ello, también ha lamentado "la estigmatización y el acoso vía redes sociales a la víctima". "La agrupación de Almussafes ha hecho correr un documento donde hay un señalamiento a la víctima que es intolerable", ha subrayado.

Morant ha hecho hincapié en que el caso del alcalde de Almussafes es "lo suficientemente serio y riguroso como para no desviar el tema", ha mostrado "tolerancia cero" ante "cualquier tipo de violencia machista" y ha defendido que el PSOE actúa "con total contundencia".

Así, ha apuntado que ha tenido conocimiento "a través de medios de comunicación" de la posible existencia de una segunda denuncia registrada a través del canal habilitado para estos casos, aunque ha asegurado no tener "constancia directa" de ello. En cualquier caso, ha recalcado: "Estamos hablando de cosas muy serias".

La líder de los socialistas valencianos ha garantizado que su partido tiene "tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia machista" y ha asegurado que el acoso sexual es una forma de esta.

Frente a ello, ha defendido que en el PSOE tienen una política de "absoluta contundencia" y como ejemplo de ello ha indicado que el alcalde de Almussafes fue suspendido de militancia al trascender la denuncia y este renunció a sus cargos orgánicos en el partido.

"El PSOE no permite que en esas circunstancias pueda seguir ostentando un cargo institucional en nombre del PSOE", ha argumentado Morant, que ha indicado que los valores que defiende el partido "no están alineados con esa denuncia".

Además, en este caso, Morant ha subrayado que "no es solo" Toni González, sino que "la propia agrupación" socialista de Almussafes "ha tenido una actitud que el PSOE ha reprochado, que es la de la estigmatización y el acoso vía redes sociales a la víctima". "Y eso no se puede producir en ningún caso", ha garantizado.

De hecho, ha asegurado que la formación está "del lado de las víctimas", puesto que el PSOE es un partido "que practica el 'Yo sí te creo'".

"Toni González tiene cauces en el partido para defenderse, pero el partido a quien tiene que defender es a las mujeres que se atreven a denunciar", ha afirmado, al tiempo que ha mostrado "tolerancia cero" con estos casos y ha remarcado sobre el primer edil: "Aquí lo que hay es una denuncia por acoso sexual".

Preguntada por si está entre los planes del PSPV tomar medidas disciplinarias con otros miembros de la agrupación socialista de Almussafes, Morant ha especificado que el partido comunicó "en términos generales" que no se iba a consentir el acoso a la víctima.

"La agrupación de Almussafes ha hecho correr un documento donde hay un señalamiento a la víctima que es intolerable", ha sostenido Morant, al tiempo que ha explicado que por ello se ha solicitado constituir una gestora que tiene ahora "el encargo de poner las medidas que considere necesarias para redirigir el funcionamiento de una agrupación, que no debe ser en ningún caso perseguir a la denunciante por un caso de agresión sexual".

Al margen de ello, ha asegurado que en el PSOE "siempre hay presunción de inocencia", porque en el partido no son "jueces" ni van a "juzgar" los casos de acoso, y ha remarcado que González "no ha sido sentenciado a nada".

También ha subrayado que lo que son es una organización en la que se imponen "normas y estándares de ejemplaridad" y para el PSPV no entran dentro de los mismos las "conductas relacionadas con acoso sexual".

Sobre la fecha en la que González comparecerá ante el CADE del PSOE, el canal interno de esta formación política que tramita las denuncias de acoso sexual, será finalmente el próximo viernes 2 de enero, según ha podido saber Europa Press.

Al respecto, al ser preguntada por esta fecha, Diana Morant ha distinguido entre el PSPV y el PSOE y ha indicado que es este segundo quien debe fijar la cita con el alcalde de Almussafes. "No me corresponde a mí", ha esgrimido.

Ens Uneix

Fuentes del entorno del edil reconocen que ya ha iniciado contactos con Ens Uneix, partido creado en 2019 por el expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, tras recibir el ultimátum del PSPV de que no se presentara a las elecciones municipales por encontrarse investigado en el caso Alquería, del que fue absuelto cuatro años después.

El contacto entre ambos no es baladí. La dirección socialista ha marcado una línea roja clara: no permitirá que los concejales del PSOE apoyen a un alcalde que ya no forma parte del partido. Una advertencia que deja a todo el grupo municipal entre la espada y la pared.

Si siguen prestando su apoyo a González, podrían acabar suspendidos de militancia. La alternativa para evitar este escenario, por contra, pasaría por apoyar a otro edil socialista para retener la alcaldía bajo las siglas del PSOE. Y lo cierto es que, a juzgar por los primeros movimientos, Ferraz tiene todas las papeletas para perder esta batalla.

Los concejales han cerrado filas en torno al alcalde y han enviado a la dirección nacional su propia advertencia: seguirán respaldando al alcalde o, en su defecto, se producirá una salida en bloque del Partido Socialista con el paso al grupo de no adscritos. Un escenario que tendría una consecuencia inmediata: la pérdida para el PSPV de uno de sus bastiones históricos.