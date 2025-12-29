Mazón nombra a José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete, como asesor de su oficina de expresidente de la Generalitat

El expresidente de la Generalitat Carlos Mazón ha designado al que fuera su jefe de Gabinete y secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación, José Manuel Cuenca, como asesor de su oficina de apoyo, que se encuentra situada en la ciudad de Alicante.

De este modo figura en la página web de la administración autonómica valenciana, aunque el nombramiento todavía no ha sido publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).

Cuenca, mano derecha de Carlos Mazón en Presidencia, fue uno de los primeros altos cargos cesados tras la dimisión del exjefe del Consell.

Mazón cuenta desde hace unas semanas con una oficina de apoyo establecida en Alicante, una prerrogativa recogida en el Estatuto de los expresidentes de la Generalitat Valenciana -de hecho, otros antiguos dirigentes también han hecho uso de ella-, que contempla que el Consell pondrá a disposición de las personas que han ocupado dicha responsabilidad los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo.

De esta manera, Mazón tendrá tratamiento vitalicio de Molt Honorable Senyor/a y ocupará el lugar protocolario que les corresponda según la normativa vigente. Anteriormente lo hicieron otros expresidentes como Ximo Puig, Alberto Fabra y Francisco Camps.

En sus desplazamientos fuera del territorio de la Comunitat Valenciana, podrá gozar del apoyo de los servicios que la Generalitat tenga establecidos, como las oficinas de la Administración valenciana en Madrid y Bruselas. También de aquellos otros de similar naturaleza que existan o que en el futuro pudieran establecerse. La ley recoge igualmente que el Consell de la Generalitat pondrá a disposición de los expresidentes de la Generalitat "los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo". Ésta contará con dos puestos de asesores y una plaza de conductor "que serán cubiertos a propuesta del expresidente y que dependerán orgánicamente de la Presidencia de la Generalitat". Se incluye, igualmente, un local adecuado para la instalación de la mencionada oficina, la dotación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y un automóvil del parque móvil de la Generalitat. La norma establece que el Consell de la Generalitat, a través del departamento competente, adoptará también las actuaciones que sean precisas para preservar la seguridad personal de los expresidentes, "dotándoles de los servicios de seguridad que se consideren necesarios". Es decir, escoltas. Este punto es más abstracto en la ley. En el decreto de desarrollo consta que podrán tener dispositivo de seguridad que incluirá una seguridad dinámica compuesta por dos escoltas y un dispositivo de seguridad estática y de contravigilancia. En casos o situaciones excepcionales será la Policía de la Generalitat la que, en todo caso, determine las medidas necesarias en este sentido.

El personal que ocupe estas plazas tendrá la consideración de personal eventual y, si fuese personal al servicio de la Generalitat, quedarán en la situación administrativa que legalmente corresponda.

La oficina de apoyo al 'expresident' Carlos Mazón se encuentra en la calle Ingeniero Lafarga de la capital alicantina, según figura en la página de la propia Generalitat Valenciana.