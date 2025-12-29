La jueza de la dana permite que Alberto Núñez Feijóo declare como testigo en la causa por vía telemática el 9 de enero

El Tribunal de Instancia de Catarroja número 3 ha accedido a que el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, declare como testigo en la causa de la dana por vía telemática.

Así, Feijóo ejercerá su derecho a declarar desde su despacho oficial, como contempla el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que alude la propia jueza en su resolución.

En este sentido, la magistrada apunta que "esta juez no puede sino acceder a la petición formulada de que se efectúe la declaración testifical desde su despacho oficial en el Congreso, a través de medios telemáticos, de conformidad con el referido precepto invocado por el testigo, en el que se ampara, vía webex".

Del mismo modo, puntualiza que "todo ello sin perjuicio de la posibilidad que tiene el testigo de comparecer ante este Juzgado para declarar presencialmente en la fecha señalada".

La jueza de la dana fijó el pasado 18 de diciembre la fecha de la comparecencia como testigo del líder de los populares para el próximo 9 de enero. La citación la admitió a petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

La magistrada justificó justificó su decisión para "dar razón de los comentarios" que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

La jueza recordaba en su resolución el criterio mantenido por la Audiencia de Valencia al ordenar la citación como testigo de la periodista que comió con Mazón, Maribel Vilaplana.

Así -señalaba-, si en ese caso se partía de una carta abierta de la periodista en la que "negaba todo tipo de conocimiento sobre lo que pudo decir el Mazón, aquí nos encontramos, no con una probabilidad, sino con una certeza, que se deriva de las manifestaciones públicas que efectuó Núñez Feijóo: 'El presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real'".

Los mensajes

Feijóo también ha asegurado este lunes que ha enviado a la jueza que investiga la dana los Whastsapp que le pidió y ha mostrado su disposición a mandarle los mensajes que él le mandó al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, si se los reclama.

"Es curioso que se me pida que dé una cosa que no me han solicitado. Por supuesto que si la jueza me lo solicita, pues no tendré ningún problema en dárselo", ha declarado Feijóo, después de que los socialistas valencianos le exijan a que enseñe las conversaciones íntegras que intercambió con Mazón.

El jefe de la oposición ha recalcado que él no ha borrado los mensajes ni ha cambiado de móvil, aludiendo así al caso que afectó al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

"Yo le he dado todos los mensajes. Yo no soy Sánchez. Y por supuesto, mi colaboración con la jueza es al 100%. Yo no me voy a callar cuando la jueza me haga cualquier pregunta", ha sentenciado.

Feijóo ha criticado que el Gobierno pida su dimisión -la solicitó el pasado viernes públicamente la ministra portavoz Elma Saiz- por este asunto. "¿Por qué tengo que dimitir? ¿Por decir la verdad? ¿Por colaborar con la jueza? ¿Por entregar voluntariamente todo lo que la jueza me ha pedido?", ha exclamado, para añadir que "esto parece una broma".

El careo

El inicio de año en la causa de la dana no sólo contará con la declaración del líder del PP. Tres días después del 9 de enero, el 12, tendrá lugar el careo acordado por la magistrada entre Pradas y José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Mazón. Así lo ha acordado también este jueves la jueza.

Para la instructora, ha de tenerse en cuenta que la versión de los hechos que proporciona la exconsellera investigada "no puede ser una amalgama entre la declaración judicial, en la que contestó exclusivamente a las preguntas de su letrado, unas declaraciones públicas, sin asistencia letrada, y ya más recientemente la declaración en una comisión de investigación en la que osciló entre declarar o no, pese a que se acogió inicialmente a su derecho a no declarar".

Cabe recordar que Pradas aportó un acta notarial con una serie de mensajes de WhatsApp que cruzó con Cuenca. Entre ellos, aquel en el que informó a Presidencia (a Cuenca) de que había un muerto en Utiel a las 16:28 horas del día de la dana.