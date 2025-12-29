Feijóo dice que solo envió a la jueza de la dana los whatsapp que recibió de Mazón porque fue lo que ella le pidió

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparece en la sede nacional del Partido Popular. Europa Press / Eduardo Parra

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que ha enviado a la jueza que investiga la causa de la dana los Whatsapp que ella le pidió.

También ha mostrado su disposición a mandarle los mensajes que él le mandó al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, si se los reclama.

"Es curioso que se me pida que dé una cosa que no me han solicitado. Por supuesto que si la jueza me lo solicita, pues no tendré ningún problema en dárselo", ha declarado Feijóo, después de que los socialistas valencianos le exijan que enseñe lasconversaciones íntegras que intercambió con Mazón.

El jefe de la oposición en el Ejecutivo nacional ha recalcado que él no ha borrado los mensajes ni ha cambiado de móvil, en alusión al caso que afectó al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Yo le he dado todos los mensajes. Yo no soy Sánchez. Y, por supuesto, mi colaboración con la jueza es al 100%. Yo no me voy a callar cuando la jueza me haga cualquier pregunta", ha sentenciado.

Feijóo ha criticado que el Gobierno pida su dimisión -la solicitó el pasado viernes públicamente la ministra portavoz Elma Saiz- por este asunto.

"¿Por qué tengo que dimitir? ¿Por decir la verdad? ¿Por colaborar con la jueza? ¿Por entregar voluntariamente todo lo que la jueza me ha pedido?", ha exclamado, para añadir que le parece "una broma".

