Sara, alto y claro sobre el transporte público de Valencia: "Está saturado, siempre hay retrasos en el metro"

Coger el transporte público en hora punta en Valencia puede parecerse, en ocasiones, a algo similar al apocalipsis. Esto es precisamente lo que denuncian algunos usuarios: retrasos, tiempos de espera interminables y una cantidad de gente que no cabe para viajar en el mismo turno.

Muchos usuarios utilizan las redes sociales como altavoz para quejarse. Por ejemplo, a través del usuario de Instagram 'Valencia es queixa' ('Valencia se queja').

Sara utiliza frecuentemente el transporte público, y tiene claro que "está saturado", más o menos como ella por tener que hacer uso de él cada día: "Siempre hay retrasos en el metro", asegura.

"Cada día hay más gente viviendo en la ciudad, es lo que hay", subraya la joven. Así, explica que el transporte público ha llegado a "un punto de saturación".

Aun así, Sara no se explica "lo de los retrasos en todos los transportes públicos" de Valencia: "Tiene tela..." escribe en las redes sociales.

El vídeo de 'Valencia es queixa' sobre el transporte público lleva publicado apenas dos días y ya se ha hecho viral. Tiene más de 169.000 visualizaciones, y más de 750 usuarios han querido aportar su opinión.

En el reel, este perfil de Instagram denuncia "el metro lleno, los autobuses completos y las estaciones a rebosar". "Cada día, miles de personas en Valencia viven la misma escena: autobuses que llegan completos, retrasos, esperas eternas y usuarios que se quedan fuera porque simplemente no cabe nadie más", relata.

Así, apunta que "la demanda -de transporte público- crece y la oferta no". "Más vecinos, más turismo, más desplazamientos… y el mismo número de trenes y autobuses", denuncia. Y añade: "El transporte público es básico, y Valencia no puede seguir así".

Los usuarios no han tardado en darle la razón al vídeo, y comparten sus experiencias como si de un foro se tratase. Por ejemplo, Federico, que asegura que "pasaron tres autobuses completos" y se vio obligado a ir al centro caminando.

Mila frecuenta la estación de metro de Ángel Guimerà, una de las más recurrentes para hacer transbordos. Sobre ella, explica que "cada vez es más imposible para entrar, para salir y para esperar".

David confiesa que en algún momento ha llegado a pensar que se trataba de un problema que solo sufría él: "Varias veces he pensado lo extraño que se me hacía no encontrar quejas públicas, comentarios o manifestaciones al respecto".

"Hemos tenido que llegar tarde al trabajo varias veces por esta razón ya que desde Picanya era imposible acceder a los vagones. Esto pesa más aún para los que hemos estado casi un año sin metro tras la dana, que ahora que podemos desplazarnos tenemos que hacerlo viajando a codazo limpio", lamenta.

Más autobuses

El Ayuntamiento de Valencia únicamente tiene competencias en la EMT, ya que la red de Metrovalencia corresponde a la Generalitat. Por ello, desde el consistorio se anunciaron recientemente medidas que podrían ayudar a paliar el colapso del transporte público.

En concreto, confirmó que la ciudad contará con 218 nuevos autobuses, 10 nuevas líneas y se mejorarán las frecuencias de paso.

El acuerdo aprobado permite avanzar en la renovación y ampliación de la flota de autobuses, así como en la adaptación de las infraestructuras necesarias y el resto de proyectos asociados, dentro de un plan global de inversiones que asciende a más de 171 millones de euros para todo el periodo 2024–2028.

El Plan Director prevé también la creación de 10 nuevas líneas de autobús, parte de las cuales nacen de las ya existentes; al tiempo que mantendrá 10 ya existentes.

El plan también reorganiza el trazado de 17 líneas de bus y renumera 3 de ellas, y mejora la frecuencia en 7 líneas existentes cuyo trazado no se modifica.

Según las previsiones, cuando esté completamente implantada la red definitiva, ofrecerá un servicio de 24,6 millones de vehículos-kilómetro al año, lo que implica un incremento del 16,6 % con respecto a la situación actual.