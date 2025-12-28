Abre una nueva panadería artesanal en pleno centro de Valencia: "Todos los panes se hacen con masa madre"

A partir de ahora en la calle Colón de Valencia no solo se va a poder comprar ropa, relojes y productos tecnológicos, entre otros. Allí ya se puede adquirir algo tan cotidiano como una barra de pan.

Esto es gracias a Fermento Casa de Panaderos, una nueva panadería artesanal que ha abierto recientemente en el centro de Valencia. Concretamente, en una de las calles más comerciales de la ciudad.

"Todos los panes se elaboran con masa madre", explica una de las trabajadoras en un vídeo de redes sociales. Así, prometen elaborar un producto de calidad.

La llegada de Fermento no se trata de una simple nueva apertura, sino de una expansión. Es un negocio que ya está presente en múltiples ciudades de la geografía española, y que este mes de diciembre ha llegado a Valencia.

Destaca su presencia en Málaga, donde cuentan con 15 tiendas, según apunta la propia empresa. En Gijón y Oviedo tienen dos, y en Madrid ya han abierto cuatro. En Santander, Torrelavega, Granada, Sevilla y Valencia cuentan con una tienda en cada ciudad.

Esta nueva apertura la ha comunicado en redes sociales, por ejemplo, Valen. Es una creadora de contenido argentina que actualmente reside en Valencia, y muestra planes y viajes para hacer.

Así, en su cuenta de Instagram no ha pasado desapercibida la llegada de Fermento a Valencia. En un vídeo muestra todo sobre ella, por ejemplo, cómo se puede ver a los trabajadores amasando el pan a través del ventanal del local.

"Recomiendan llevarse el pan de calabaza", apunta Valen. Ella obedece, y muestra un jugoso pan redondo, de gran tamaño y color anaranjado, que cortan 'in situ' en rodajas.

Además, una de las trabajadoras del local explica que todos los panes se hacen con masa madre "y fermentación larga". "No hacemos pan rápido. Hacemos pan que respira, reposa y sienta bien", aseguran en su página web.

Pero no elaboran únicamente pan. En Fermento también ofrecen una gran variedad de productos, dulces y salados, de diversos sabores y formas. "De las opciones dulces no sé qué elegir", resalta Valen en su vídeo.

Finalmente, se decanta por una tarta de queso de maracuyá, un sabor exótico complicado de encontrar en otros lugares. "Todo tiene buena pinta", explica.