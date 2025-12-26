Jenny habla de la inseguridad en viviendas: "Una alarma conectada activa el protocolo en menos de 15 segundos"

La seguridad en el domicilio se ha vuelto una prioridad para las familias. Todo el mundo conoce a alguien que a lo largo de su vida haya sido víctima de algún robo o ataque en su vivienda particular, lo que hace que cada más gente se preocupe por proteger su hogar.

En la provincia de Valencia, las incidencias relacionadas con la seguridad en viviendas aumentaron un 7,7 % en 2025, según los datos de Sector Alarm.

Ante este incremento, Jenny Sofie Reneng, Directora de Operaciones de Sector Alarm, asegura que, ante el incremento de casos, la concienciación sobre la seguridad también ha crecido.

"Valencia refleja una evolución equilibrada: el número de incidencias crece moderadamente, pero también lo hace la adopción de soluciones tecnológicas de seguridad. Cada vez más propietarios optan por la prevención activa", asegura Jenny.

En esta línea, el informe de la compañía muestra un ligero incremento de alertas respecto al año anterior, con repuntes principalmente en robos y fuegos, mientras que las incidencias por ocupación y pánico se mantienen estables.

Este comportamiento sitúa a Valencia entre las provincias con crecimiento contenido, impulsado por la intensificación del turismo residencial y el aumento de la movilidad entre vivienda principal y secundaria.

"En seguridad, cada segundo cuenta. Una alarma conectada no es solo un sistema tecnológico, sino una herramienta que protege el hogar incluso cuando la familia no está. La verificación de la señal y la activación del protocolo se realiza en menos de 15 segundos", destaca Jenny.

Seguridad y alarmas

Según el Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Continua de Hogares 2023), cerca de 2,9 millones de hogares españoles cuentan con una segunda vivienda.

En Valencia, el riesgo de ocupaciones y robos se mantiene en niveles similares al promedio nacional, con especial incidencia en municipios turísticos o con un alto número de segundas residencias.

"La seguridad ya no puede concebirse como un complemento. Hoy forma parte de la definición misma de hogar: un espacio protegido incluso a kilómetros de distancia", explica Jenny.

En las segundas residencias, Sector Alarm permite ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de los propietarios, especialmente en zonas turísticas y residenciales donde la vigilancia directa resulta más compleja.

"Muchos de nuestros clientes confían en nosotros no solo para proteger su vivienda habitual, sino también sus segundas residencias. Algunos incluso cuentan con varias alarmas contratadas con nosotros porque saben que, estén donde estén, su hogar está protegido", concluye.