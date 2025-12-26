Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer mientras esperaba el tranvía en una estación de Valencia
Los vigilantes de seguridad de Metrovalencia lograron retener al presunto agresor hasta que la Policía Nacional llegó al lugar de los hechos.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 22 años por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en la estación de tranvía de Vicent Zaragozà, en la ciudad de Valencia, según avanzó el diario Levante-EMV y han confirmado a EL ESPAÑOL desde la Jefatura Superior de Policía Nacional de Valencia.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo sobre las 13:40 horas en la citada estación de Metrovalencia, en el barrio de Benimaclet, tal y como trasladan las mismas fuentes.
Al parecer, el joven habría realizado tocamientos en las nalgas de la víctima.
Fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han indicado a Europa Press que fue el marido de la víctima quien dio aviso a la sala del 112 para alertar de que un hombre había realizado tocamientos a su mujer mientras esperaba el tranvía.
Hasta el lugar se desplazó una pareja de vigilantes de seguridad de Metrovalencia, que retuvo al presunto autor de los hechos y lo puso a disposición de la Policía Nacional.
Después, fue trasladado a comisaría y se le investiga ahora por un presunto delito de agresión sexual.