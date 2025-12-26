Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer mientras esperaba el tranvía en una estación de Valencia

Estación del tranvía de Valencia, en una imagen de archivo. GVA

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 22 años por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en la estación de tranvía de Vicent Zaragozà, en la ciudad de Valencia, según avanzó el diario Levante-EMV y han confirmado a EL ESPAÑOL desde la Jefatura Superior de Policía Nacional de Valencia.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo sobre las 13:40 horas en la citada estación de Metrovalencia, en el barrio de Benimaclet, tal y como trasladan las mismas fuentes.

Al parecer, el joven habría realizado tocamientos en las nalgas de la víctima.

Fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han indicado a Europa Press que fue el marido de la víctima quien dio aviso a la sala del 112 para alertar de que un hombre había realizado tocamientos a su mujer mientras esperaba el tranvía.

Hasta el lugar se desplazó una pareja de vigilantes de seguridad de Metrovalencia, que retuvo al presunto autor de los hechos y lo puso a disposición de la Policía Nacional.

Después, fue trasladado a comisaría y se le investiga ahora por un presunto delito de agresión sexual.