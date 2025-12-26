Defensa pide a Feijóo y a Mazón que se disculpen por "faltar a la verdad" sobre el despliegue de la UME en la dana

Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón (2i) en una imagen de archivo en el Centro de Coordinación de Emergencias tras la dana. EFE/ Kai Fosterling

El Ministerio de Defensa exigió este viernes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al expresidente valenciano, Carlos Mazón, que pidan disculpas públicas por "faltar a la verdad" sobre el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la dana del 29 de octubre de 2024.

En un comunicado, el departamento encabezado por Margarita Robles aduce que los mensajes intercambiados entre Feijóo y Mazón a través de WhatsApp demuestran "que la UME estuvo a disposición, desde el minuto uno, como reconoce el propio Mazón en sus mensajes".

Feijóo remitió el día 24 al Juzgado de Instrucción de Catarroja que investiga la gestión de la dana los mensajes que recibió del expresidente de la Generalitat Valenciana.

En ellos, Mazón admite que había hablado con Pedro Sánchez y los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska "para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana".

También asegura que disponía "de lo que necesitaban", que en ese momento era "la UME". Sin embargo, Mazón reprochó después al Gobierno y Defensa haber retenido el auxilio de la UME por tacticismo político.

El líder de la oposición declarará en el marco de la causa por la gestión de esta catástrofe el 9 de enero por videoconferencia.