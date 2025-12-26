Camps: "Más que dolido, estoy sorprendido. Me he puesto a disposición de Rajoy, Casado y Feijóo. Siempre ha pasado igual"

Francisco Camps recibe a EL ESPAÑOL en su biblioteca, instalada en el despacho de Pablo Delgado, el abogado que le ha acompañado durante 14 años de travesía judicial, en la que ha resultado exonerado de todos los delitos que se le imputaban.

Exhibe un gran interés en ser entrevistado, con ánimo de contestar a la creación de una gestora en el PPCV tras la dimisión de Carlos Mazón. Las provocaciones de Camps a un Mazón en horas bajas continúan con su sucesor en la presidencia de la Generalitat.

Asevera que Pérez Llorca, todo un presidente autonómico, no debe presentarse en el futuro congreso del PPCV porque preside dicha gestora y debe "garantizar la neutralidad".

"Igual ha decidido ser presidente de la gestora para no optar a ser candidato en 2027. A lo mejor él no quiere y estamos adelantándonos a algo que él no ha dicho", llega a decir. Lo afirma "sin ironía", según asegura.

Sus reflexiones más profundas llegan cuando se prolonga la entrevista, de 80 minutos de duración. ¿Si le hubieran ofrecido alguna responsabilidad tras ser exonerado no se prestaría ahora a presidir el PPCV? "No lo sé. No lo sé. No lo sé. Eso es algo que no ha ocurrido", replica.

"No estoy dolido con el Partido Popular", defiende. "Más que dolido, estoy sorprendido", aclara. "Yo me he puesto a disposición del partido en cuanto iba salvando cada una de las circunstancias que he vivido, a Rajoy, a Casado y a Feijó. Y me he puesto a disposición de Fabra, de Bonig y de Mazón. Siempre me he puesto disposición del partido y siempre ha ocurrido lo mismo", lamenta.

No obstante, avanza que, disciplinado, acatará "como siempre" las directrices de su formación. "Lo que decida Feijóo para el PP valenciano estará bien siempre, esté o no dentro de mis expectativas personales".

Presidente Camps, ¿Qué le parece que Génova haya decidido crear una gestora para dirigir el PP en la Comunidad Valenciana?

Yo creo que es una decisión que atiende la circunstancia política que está viviendo el partido en estos momentos en la comunidad. Por lo tanto, acertada. Yo le pido, ya que se trata de un grupo de administradores interinos por la excepcionalidad de la situación, que en su primera reunión acuerden la convocatoria del congreso regional, y que sea como muy tarde en mayo, para que al presidente y su ejecutiva les dé tiempo para preparar las más trascendentales elecciones autonómicas del partido en toda su historia.

En tercer lugar, para la idoneidad e imparcialidad del proceso, que ningún miembro de la gestora opte a cargo alguno. En cuarto lugar que pongan ya a disposición de los que pretendan ser candidatos los listados de los militantes para poder transmitir sus propuestas y comenzar la campaña en condiciones de igualdad. Y, por último, que el congreso permita a los militantes, sin límite alguno, que sean quienes elijan directamente al presidente del partido y candidato a las elecciones autonómicas de 2027.

Francisco Camps. Kike Taberner

En definitiva, que su trabajo se limite a la mera administración de la organización hasta que democráticamente la dirección votada se haga cargo del partido. Por mi experiencia garantizo que si esto es así podemos optar a ganar por mayoría absoluta de nuevo las elecciones a la presidencia de la Generalitat Valenciana.

Creo sinceramente que son las elecciones más importantes de la historia del Partido Popular, las más importantes de la democracia española, las más importantes del centro derecha español. El Partido Popular comenzó un viaje al centro en el año 89, con Aznar a la cabeza, y conseguimos en el año 96 la victoria electoral -antes, en el 91 la victoria electoral en Valencia, y en el 95 la victoria electoral en la Comunidad Valenciana- y en ese viaje al centro de repente apareció un partido a la derecha y ahora tenemos que reordenar de nuevo nuestro discurso, y se tiene que reordenar con seriedad y con serenidad desde cada territorio. y en toda España.

Vayamos por partes. Está proponiendo usted que no aspire a cargo orgánico alguno el actual presidente de la Generalitat Valenciana...

Yo hablo de los miembros que han decidido estar en la gestora.

"Igual Pérez Llorca ha decidido ser presidente de la gestora para no optar a ser candidato en 2027. A lo mejor él no quiere y estamos adelantándonos a algo que él no ha dicho"

El presidente de la gestora es Juan Francisco Pérez Llorca…

Igual el presidente ha decidido ser presidente de la gestora para no optar, no lo sé.

En absoluto es así, lo sabe usted bien…

No lo sé, él no lo ha dicho. A lo mejor estamos adelantándonos a algo que él no ha dicho. A lo mejor él no quiere, no lo sé.

Tampoco ha dicho que no quiera presentarse como candidato del PP en 2027…

Bueno. Yo soy el único que he dicho que quiero presentarme. Hoy por hoy, el único militante del PP de la Comunidad Valenciana que lleva un año y medio diciendo, “quiero ser el próximo presidente del partido”, soy yo. Yo no sé si él quiere o no quiere, es una cosa que tiene que decir él, pero que una gestora tiene que ser un grupo de personas que con absoluta neutralidad e imparcialidad ponen el proceso de preparación del siguiente congreso. Es obvio.

Yo lo he vivido en los años 80. Había gestoras, gestoras que la componían personas que no tenían ningún tipo de interés de optar a los cargos importantes del partido, lo que es absolutamente lógico. Una gestora es la que administra durante un tiempo determinado el funcionamiento de la organización política.

"Yo me imagino que las personas que ocupan hoy la gestora son conscientes de que su papel termina cuando haya congreso. No estoy siendo irónico"

¿Considera que queda inhabilitado para presidir después el PP?

Yo no digo inhabilitado. Pero yo creo que ellos son conscientes de que está en una situación excepcional, que son los que tienen que administrar el partido para que haya un congreso abierto en donde todos podemos competir en igualdad de condiciones. Yo me imagino que las personas que ocupan hoy la gestora son conscientes de que su papel termina cuando haya congreso.

Está siendo irónico, entiendo...

No, yo no soy irónico. Yo soy militante del PP desde el año 82 y no estamos hablando de ironías, estamos hablando de una realidad constatable. El PP necesita un revulsivo. El PP necesita dinamizar a sus compañeros, a sus militantes y el PP necesita volver a captar a los simpatizantes. No, no, aquí no hay nada de ironía. Aquí hay mucha seriedad y mucha responsabilidad.

¿No es usted consciente de que lo que está pasando es, simplemente, que que Feijóo no lo tiene claro todavía con Pérez Llorca y trata de mantener el control del partido? Sabrá usted al menos que, en el Partido Popular, la decisión última de las candidaturas la toma la dirección nacional, y que la elección del presidente del partido está siempre condicionada a la elección posterior de quién será el candidato.

Yo no estoy hablando de personas, estoy hablando de circunstancias y situaciones. A mí me parece que lo lógico que quien está gestionando el partido de esta forma extraordinaria tiene que sacrificarse y no ser juez y parte.

Sobre las fechas: usted propone hacerlo en mayo de 2026 como tarde, pero Pérez Llorca no concreta fecha...

Yo creo que el partido va a hacer una un congreso como corresponde en el mes de mayo o junio. Es que vamos a ver, si no lo hacemos en mayo o junio no da tiempo a preparar bien las elecciones. Necesitamos movilizar a los militantes del PP que son los que nos tienen que garantizar con su movilización que ganemos con mayoría absoluta en 2027.

Yo sigo creyendo en la mayoría absoluta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Lo sigo creyendo de verdad, yo le ofrezco al Partido Popular de España y a Alberto Núñez Feijóo una mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana y, es más, sé perfectamente dónde están los nichos de votos que necesitamos recuperar.

Los de mi generación nos votan y a mí me votarían. Me han conocido. Los que tienen 10, 15 años menos que yo, exactamente igual, me han conocido, me han votado. Tenemos que intentar recuperar al votante de menos de 30 o 28 años, que es gente que no ha conocido los buenos gobiernos del Partido Popular.

Francisco Camps. Kike Taberner

Cuando habla usted con tanta rotundidad de que le ofrece al PP una mayor absoluta. ¿En qué se basa? ¿Tiene alguna encuesta? ¿Qué certezas tiene de que va a ocurrir realmente eso en este contexto internacional en el que no solo está sufriendo el Partido Popular de España por el auge de partidos como Vox?

En Primer lugar, porque tengo el convencimiento. En segundo lugar porque muchísimos votantes de hoy de Vox me votaron a mí. Y en tercer lugar porque llevo unos cuantos años en la perspectiva de la distancia suficiente para ver cómo ha ido evolucionando la sociedad española durante este tiempo, desde fuera de la administración y desde fuera de la política activa en primera línea.

He estado en segunda línea porque la política nunca me ha dejado, ni yo he dejado nunca la política. Y creo tener los discursos, las perspectivas, eh las ideas, el programa, las propuestas que pueden reenganchar a los votantes que ya no nos votan y que pueden recuperar a las nuevas generaciones de votantes que vengan con nosotros.

¿Y cuáles son cuáles son esas claves secretas? ¿Podría compartirlas? Porque le haría un gran favor al PP…

Fundamentalmente, que la buena gestión depende de la estabilidad política, que las buenas ideas parten aquellos que tienen claro que tienen un proyecto para todo el mundo, que la sociedad es intergeneracional y que deben entender que es bueno que para lo que para lo que ellos es bueno también es bueno para los más mayores, que hay un proyecto de territorio que defiende la identidad de lo nuestro en lealtad absoluta con España, que hay una forma de compatibilizar perfectamente bien la vertebración del territorio con el interés que puede haber en cada comarca o municipio de cosas que tienen que ver con ellos directamente, como hice yo en su momento también.

¿Pero no era ese ya el programa del señor Carlos Mazón, por ejemplo?

No lo sé, no lo sé. Yo le digo el mío

El señor Mazón sacó un muy buen resultado en 2023, ya en un contexto de de Vox creciente. Incluso alcaldes longevos de la época que usted vivió, que en su día ganaban con mayoría absoluta, han perdido votos por la derecha con la llegada de Vox. Me parece muy optimista aventurar que solo usted se va a librar al PP de ese bocado electoral.

No, no, no, no, no, yo no creo que solo yo lo pueda conseguir, pero creo que yo puedo hacerlo. Creo que estoy en las condiciones necesarias, adecuadas, para poder garantizarle al partido que hay una opción hacia la mayoría absoluta, y yo creo que liderando ese proyecto lo podemos conseguir. Yo no digo que otros no puedan, eh, creo sinceramente que yo puedo y explico constante y permanentemente por qué. Y, efectivamente, voy analizando sondeos y encuestas sin parar.

"Tengo encuestas personales, con una muestra importante, que dicen que tengo opciones ciertas de mayoría absoluta"

Le preguntaba antes si tiene alguna encuesta suya personal.

Sí, he tenido alguna encuesta personal que he podido comprobar y cotejar.

¿Y qué dice? ¿La puede hacer pública?

Dice que tengo opciones ciertas.

¿De mayoría absoluta?

De mayoría absoluta, sí. Que se acerca de momento, pero claro, hoy por hoy todavía no tengo la oportunidad de hablar con todo el mundo, porque hoy por hoy no soy el candidato.

¿Es una encuesta con una muestra importante?

Sí, importante. Una muestra importante. Pero en cualquier caso le digo, yo hoy por hoy no he podido contactar con la gente. Hay una necesidad en la sociedad española y en la valenciana en concreto de la estabilidad política como elemento fundamental.

Hay una necesidad también de que alguien les explique claramente cómo podemos acometer una tarea tan compleja como es la de el acceso a la vivienda en condiciones de realidad física y de apoyo económico e de préstamo financiero para poder acceder a la misma. Hay una necesidad de que alguien cuente a los jóvenes que no hace falta irse fuera de la comunidad para trabajar.

"¿Inédito mi regreso a la Generalitat? ¿No fue inédito que Aznar abandonara Castilla y León para presentarse a las generales? ¿O que Fraga dejara de presidir el PP para ganar en Galicia?"

¿Es consciente, señor Camps, de que está usted proponiendo algo inédito en España? Es como si González quisiera suceder a Sánchez, o Aznar a quisiera liderar la oposición en lugar de Feijóo, o Esperanza Aguirre relevar a Ayuso, o Montilla a Illa...

Cada circunstancia de cada persona puede ser inédita. José María Aznar era el presidente de Castilla y León. Y podríamos decir, ¿No le parece inédito que abandone la única comunidad autónoma importante que gobernaba Alianza Popular y decida presentarse a las elecciones generales pudiendo, como ocurrió, perder en primera instancia?

¿No fue inédito que Manuel Fraga decidiera dejar de ser presidente del partido a nivel nacional e irse a Galicia a ganar aquellas elecciones como las ganó por mayoría absoluta. Cada vida personal es inédita. No hay ninguna estructura que nos diga que este es el marco de funcionamiento

A usted le eligieron en su día como una apuesta de futuro, cuando tenía una historia por escribir. Después, obviamente, fue candidato ya con el peso de la presidencia de la Generalitat, el de las mayorías conseguidas y con los buenos augurios de la demoscopia ¿Entenderá usted que en el contexto actual el PP priorice a Pérez Llorca si los sondeos auguran que va a ganar?

En primer lugar, el presidente nacional del PP tiene todo mi respeto y mi lealtad. Eso es constante en mi vida política y en mi idea de militante. Lo que haga el presidente del partido será, como siempre por mi parte, aceptado. Eso también lo tengo clarísimo. No pondré nunca en tela de juicio la decisión del presidente nacional del partido porque mi partido es nacional y es jerárquico. Ya está. Si el presidente nacional del partido decide cualquier otra cosa y el método crea conveniente, yo lo aceptaré siempre porque en mí, él lo sabe, tiene al más leal y fiel militante del Partido Popular. Y creo que lo he demostrado durante 22 años.

Francisco Camps, durante la entrevista. Kike Taberner

Y volviendo al anterior, yo había sido primer teniente alcalde, y luego fui conseller, y luego había sido dos veces candidato al Congreso de los Diputados en el año 96 y 2000. Número uno, candidato número uno con los mejores resultados de la historia, evidentemente porque era a nivel nacional, pero con los mejores resultados de de la historia.

Había sido secretario de Estado, había sido delegado del Gobierno. Ese fue el bagaje que creo que se puso encima de la mesa, más la propuesta que hizo Eduardo Zaplana, desde luego, para que yo fuese refrendado y avalado en septiembre del año 2002 por José María Aznar en un congreso regional.

¿Por qué se postuló en en 2021 a la alcaldía de Valencia?

Porque había una encuesta que me daba mayoría en la alcaldía de Valencia.

¿Una encuesta suya, encargada por usted?

Sí, sí. Una encuesta de una empresa muy importante, que me daba mayoría absoluta, la verdad.

¿Son sus movimientos, antes municipales y ahora autonómicos, una reivindicación hacia el el PP para que le compense con alguna responsabilidad tras haberle apartado en 2011 por su situación judicial?

No me apartó el PP. Es una cuestión que se cuenta, pero no es cierta.

¿No vinieron de Madrid a forzar su dimisión?

No, no, eso no es verdad. Ya lo he contado en un libro. Yo hablé con Rajoy previamente sobre toda la situación. Me puse a disposición del partido, y planifiqué junto a él toda la reacción si llegaban a procesarme. De hecho, pusimos a Alberto Fabra de número uno por Castellón para que estuviera en Les Corts por si tenía que sucederme. Estaba todo hablado.

¿Dolido porque el PP no le haya ofrecido nada? "Me da toda la libertad del mundo para presentarme como candidato a la presidencia de la Generalitat"

Hecho este paréntesis, vuelvo a la pregunta ¿Está usted yendo a máximos para que el PP responda y vuelva a confiar en usted para alguna responsabilidad? ¿Está dolido con su partido?

No.

¿De verdad que no está dolido?

No.

Francisco Camps. Kike Taberner

¿No le ha dolido que, aunque fuera para ofrecerle cuestiones que usted no hubiera tenido interés en aceptar, el PP no le haya ofrecido nada después de quedar exonerado de todas sus causas judiciales?

Me da toda la libertad del mundo para presentarme como candidato a la presidencia de la Generalitat.

¿Significa eso que si le hubieran ofrecido algo tras ser exonerado no se prestaría ahora a presidir el PPCV?

No lo sé. No lo sé. No lo sé. Eso es algo que no ha ocurrido. No estoy dolido con el Partido Popular, porque el PP me ha permitido ser teniente alcalde con Rita Barbera, me permitió ser conseller de Educación y Cultura con Zaplana, ser secretario de Estado, ser presidente de la Generalitat. Yo no puedo estar dolido con un partido que me lo ha dado todo, nunca lo estaré. Otra cosa son los dirigentes en un momento determinado, que es distinto al partido, porque es muy importante diferenciar entre el partido al que yo pertenezco y sus dirigentes.

"Me he puesto a disposición de Fabra, de Bonig y de Mazón. Siempre me he puesto disposición del partido y siempre ha ocurrido lo mismo"

Me interesa esta distinción que hace. ¿Está dolido con algún dirigente en concreto?

Bueno, más que dolido, estoy sorprendido.

¿Con quién?

Bueno, no se lo voy a decir.

Estaría bien que lo dijera.

No, no, no. Estoy sorprendido.

¿Dirigente nacional o autonómico? ¿O ambos?

No, no hablo de nadie. Lo que sí que le puedo decir es que yo me he puesto a disposición del partido en cuanto iba salvando cada una de las circunstancias que he vivido, a Rajoy, a Casado y a Feijó. Y me he puesto a disposición de Fabra, de Bonig y de Mazón. Siempre me he puesto disposición del partido y siempre ha ocurrido lo mismo. Y aquí estoy. Otros ya no están.

"Lo que Feijóo decida estará bien hecho siempre, y yo lo aplaudiré sea lo que sea, esté o no esté dentro de mis expectativas personales"

Deduzco sus palabras que sí que está molesto con los dirigentes que ha citado.

No, no, no, de verdad que no. Yo lo que quiero decir es que me he puesto disposición del partido siempre, lealmente, y creo que mi actitud hoy es de lealtad, y quiero que se vea así, de lealtad y disciplina absoluta. Como le he dicho hace un rato, lo que Feijóo decida estará bien hecho siempre, y yo lo aplaudiré sea lo que sea, esté o no esté dentro de mis expectativas personales, porque el presidente nacional es el presidente nacional para mí siempre lo ha sido. Lo he explicado muchas veces, el presidente nacional del Partido es el que marca siempre la estrategia de discurso y de organización. Yo por eso le ofrezco al presidente nacional del partido la mayoría absoluta.

¿Usted cree que ha influido su anuncio en que la solución del PP para relevar a Mazón haya sido la la creación de una gestora?

No, no, no lo creo. Yo soy un militante más del partido.

En los primeros actos antes del anuncio de su candidatura que celebró, por ejemplo, en el Veles e Vents el pasado mes de mayo, estuvo arropado por cargos del partido condenados por corrupción como Carlos Fabra, Alfonso Rus, Francisco Martínez o José María Felip. ¿Eran el mejor cartel?Luego hemos visto que ninguno forma parte de su equipo de campaña. ¿Se arrepintió de contar con ellos?

Arropado estoy por la gente. por todo el mundo que quiere venir. Ese acto en concreto era un acto que recordaba los 30 años de gobiernos del PP, y vinieron muchas personas que habían sido cargos públicos del PP como tales.

Francisco Camps.

Supongo que les enviaría una invitación.

No, yo no envío invitaciones a nadie, vinieron los que creían oportuno. Era una invitación abierta. Sí llamé personalmente a Pérez Llorca, por ser el secretario general del partido, y le dije que iba a celebrar con un montón de amigos en el Veles e Vents mi última absolución. Y me dijo que sí. Me dijo "de acuerdo." Y de repente ya no vino. Vinieron mil personas y no vino nadie de la dirección.

¿Le molestó que no acudiera?

Bueno, no me duele. Me sorprende.

El ‘me sorprende’ parece ser su comodín para esta entrevista

Digo que me sorprende porque sorprende que el secretario general no vaya a apoyar a alguien como yo que lleva 15 años viviendo lo que yo he vivido.

"Los actos que organizo los estamos pagando entre todos. La gente sabe que está pagando su menú y un poquito más para pagar la instalación"

¿Cómo está costeando todos los actos que celebra? Porque organizarlos imagino que tendrá un coste. ¿Está invirtiendo en su patrimonio personal o hay gente que está apoyándole?

Lo que hacemos es lo siguiente. La gente sabe que está pagando su menú y un poquito más para pagar la instalación, o sea, que lo estamos pagando entre todos.

¿Es colaborativo?

Es colaborativo, pero en el instante, o sea, no hay una cuenta corriente en ninguna parte.

Usted reclama la fórmula de de un militante, un voto. ¿No requiere esta fórmula un cambio en los estatutos del partido?

Hay fórmulas que permiten que la junta directiva, ante circunstancias especiales, pueda hacer un congreso, por ejemplo, de tipo asambleario. Por lo tanto, sería inscribirse, no habría que cambiar los estatutos del partido.

Francisco Camps. Kike Taberner

Y esas fórmulas, ¿a quién habría que pedirle que las aplique?

Al que convoque el Congreso. En este caso, imagino que el congreso lo convocará la junta directiva nacional. Y la que propone es la gestora, así que la gestora enviaría la propuesta a la junta directiva nacional. Por eso proponemos que en mayo sea el congreso regional y que, además, el sistema sea que todos los militantes del partido puedan votar directamente al candidato.

¿Cómo valorar los nombramientos de del gobierno de de Pérez Llorca y, en particular, los dirigentes de su época como Henar Molinero, Jacobo Navarro o Ramón Navarro que se han incorporado al equipo del nuevo president?

Lo valoro bien valoro bien. El presidente tiene que hacer lo que crea conveniente. Luego otra cosa son las circunstancias personales. Yo no veo a Carlos Aragonés no siendo jefe de gabinete de Aznar, sinceramente. Esa es la única cuestión que me ha llamado también un poco la atención. Me ha sorprendido porque un jefe gabinete lo es de un presidente, pero bueno, eso ya es una cuestión que depende de de las personas que eligen las personas.

Se refiere a Henar Molinero ¿No le parece bien que quien fuera su jefa de gabinete sea ahora del equipo de confianza de Pérez Llorca?

Yo no digo más. Lo que le digo es que estoy encantado con que todos mis compañeros estén donde están. Les deseo lo mejor, desde luego. Lo único que dije es que yo no veo a Carlos Aragonés siendo director de gabinete de otra persona que no sea Aznar. Eso es lo que he contado cuando me ha preguntado alguien sobre esta cuestión, pero eso es depende de la circunstancia personal de cada uno.