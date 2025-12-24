Camps defiende que Llorca no debe ser candidato del PPCV porque preside la gestora y ha de "garantizar la imparcialidad"

El expresidente valenciano Francisco Camps solicita a la nueva gestora del PPCV, presidida por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, que ninguno de sus integrantes se convierta en candidato del partido.

Camps se ha pronunciado en estos términos en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL que será publicada el próximo viernes 26 de diciembre.

El dirigente, que aspira a presidir de nuevo el PPCV y a convertirse después en candidato del partido a las elecciones previstas para 2027, recomienda en primer lugar que, "ya que se trata de un grupo de administradores interinos por la excepcionalidad de la situación, que acuerden la convocatoria del congreso regional en su primera reunión".

"Que sea como muy tarde en mayo, para que al presidente y su ejecutiva les dé tiempo para preparar las más trascendentales elecciones autonómicas del partido en toda su historia", añade el expresidente valenciano.

"En tercer lugar, para la idoneidad e imparcialidad del proceso, que ningún miembro de la gestora opte a cargo alguno", agrega el exdirigente valenciano. Se trata de una manifestación muy controvertida, ya que su propuesta descabalgaría al actual presidente autonómico del proceso y le impediría revalidar su cargo

Camps propone en la entrevista otras dos propuestas más: "En cuarto lugar, que pongan ya a disposición de los que pretendan ser candidatos los listados de los militantes para poder transmitir sus propuestas y comenzar la campaña en condiciones de igualdad", afirma

"Y por último, que el congreso permita a los militantes, sin límite alguno, que sean quienes elijan directamente al presidente del partido y candidato a las elecciones autonómicas de 2027", concluye.

El exmandatario solicita a los miembros de la gestora "que su trabajo se limite a la mera administración de la organización hasta que democráticamente la dirección votada se haga cargo del partido".

Y concluye al respecto con el vaticinio triunfal que viene manifestando en las últimas semanas: "Por mi experiencia, garantizo que si esto es así podemos optar a ganar por mayoría absoluta de nuevo las elecciones a la presidencia de la Generalitat".

"No es el momento"

La posición manifestada por Francisco Camps a este periódico dista mucho de la expresada este mismo martes por el presidente de la Generalitat.

Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que "no es el momento" de pensar en un congreso regional del PPCV, y emplaza el mismo al próximo año.

"En la medida que avance la reconstrucción y que avance el año 2026, si no hay más percances, que Dios no lo quiera, ni más inconvenientes, ya podemos afrontar ese congreso", ha dicho.

Así lo ha afirmado este martes en el Ayuntamiento de Alicante durante su primera visita institucional al consistorio como jefe del Consell.

Además, ha destacado que se acaba de nombrar una gestora en la formación popular a nivel autonómico, y ha señalado que van "pasito a pasito".

"Se tomó una decisión muy importante, consideramos que no era momento para hacer un proceso electoral en la Comunitat Valenciana habiendo una reconstrucción en marcha", ha explicado.

En este sentido, ha indicado que "se decidió optar por elegir entre los diputados" de Les Corts Valencianes a un presidente de la Generalitat, al considerar que eso "era lo responsable": "Sería una irresponsabilidad hoy plantear un congreso del partido a nivel orgánico cuando se tomó la decisión que se tomó, además, y que yo creo que de forma acertada".

"Claro que tiene que haber un congreso regional donde los militantes del partido se manifiesten", ha señalado Pérez Llorca. Según él, "el futuro del partido en esta comunidad tiene que contar" con la voz de ellos. "Yo siempre lo he defendido", ha asegurado.

Sobre la gestora del PPCV, ha considerado que la decisión que se ha tomado es "reforzar la formación y sus estructuras" para que en ella estén representadas "todas las sensibilidades del partido, que es el más grande de toda la Comunitat Valenciana".

Asimismo, ha indicado que "todos" tienen un "mismo objetivo": "Seguir consolidando las políticas del cambio. Son las que aceptó la sociedad valenciana en las pasadas elecciones" autonómicas de 2023.