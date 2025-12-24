El alcalde de Almussafes comparecerá ante el canal del PSOE sobre acoso tras salir a la luz la denuncia contra él

El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, comparecerá el próximo lunes 29 de diciembre ante el CADE del PSOE, el canal interno de esta formación política que tramita las denuncias de acoso sexual.

Lo hará tras salir a la luz la denuncia presentada contra él por este motivo y por acoso laboral, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.

González fue suspendido de militancia en las filas socialistas y de sus cargos orgánicos en el PSPV-PSOE al trascender recientemente una denuncia por acoso sexual y laboral contra él.

No obstante, y aunque los socialistas le han exigido su acta de concejal, se mantiene como primer edil de Almussafes.

La comisión ejecutiva del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia ha aprobado la composición de una gestora para dirigir la agrupación socialista en esta localidad tras haber sido Toni González apartado de la formación.

A pesar de que el propio denunciado defiende que todo forma parte de una "venganza contra él por un asunto laboral", dejó su puesto en la ejecutiva y la vicesecretaria general de Políticas Institucionales del PSPV.

No obstante, se quedó al frente del consistorio en condición de alcalde no adscrito y su intención es continuar en él. Con o sin la formación de Diana Morant.

Ultimátum