El alcalde de Almussafes comparecerá ante el canal del PSOE sobre acoso tras salir a la luz la denuncia contra él
Toni González fue suspendido de militancia en las filas socialistas y de sus cargos orgánicos en el PSPV-PSOE al trascender la denuncia.
El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, comparecerá el próximo lunes 29 de diciembre ante el CADE del PSOE, el canal interno de esta formación política que tramita las denuncias de acoso sexual.
Lo hará tras salir a la luz la denuncia presentada contra él por este motivo y por acoso laboral, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.
González fue suspendido de militancia en las filas socialistas y de sus cargos orgánicos en el PSPV-PSOE al trascender recientemente una denuncia por acoso sexual y laboral contra él.
No obstante, y aunque los socialistas le han exigido su acta de concejal, se mantiene como primer edil de Almussafes.
La comisión ejecutiva del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia ha aprobado la composición de una gestora para dirigir la agrupación socialista en esta localidad tras haber sido Toni González apartado de la formación.
A pesar de que el propio denunciado defiende que todo forma parte de una "venganza contra él por un asunto laboral", dejó su puesto en la ejecutiva y la vicesecretaria general de Políticas Institucionales del PSPV.
No obstante, se quedó al frente del consistorio en condición de alcalde no adscrito y su intención es continuar en él. Con o sin la formación de Diana Morant.
Ultimátum
Fuentes del entorno del edil reconocieron a EL ESPAÑOL que ya ha iniciado contactos con Ens Uneix, partido creado en 2019 por el expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, tras recibir el ultimátum del PSPV de que no se presentara a las elecciones municipales por encontrarse investigado en el caso Alquería, del que fue absuelto cuatro años después.
Si siguen prestando su apoyo a González, podrían acabar suspendidos de militancia. La alternativa para evitar este escenario, por contra, pasaría por apoyar a otro edil socialista para retener la alcaldía bajo las siglas del PSOE.
Tal y como informó este diario, la dirección socialista ha marcado una línea roja clara: no permitirá que los concejales del PSOE apoyen a un alcalde que ya no forma parte del partido. La advertencia deja a todo el grupo municipal entre la espada y la pared.
Los concejales han cerrado filas en torno al alcalde y han enviado a la dirección nacional su propia advertencia: seguirán respaldando al alcalde o, en su defecto, se producirá una salida en bloque del Partido Socialista con el paso al grupo de no adscritos.
El escenario tendría una consecuencia inmediata: la pérdida para el PSPV de uno de sus bastiones históricos.
Elecciones municipales
De cara a las municipales de 2027 las consecuencias serían aún mayores. González gobierna en Almussafes con una mayoría absoluta de ocho concejales en un ayuntamiento conformado por 13 ediles (8 PSOE, 3 de Compromís y 2 del PP).
En este municipio está en juego un diputado provincial decisivo en la Diputación de Valencia.
En caso de que prosperasen las conversaciones del primer edil y Ens Uneix, el trasvase del equipo de gobierno al partido municipalista de Rodríguez sería un duro golpe a los cimientos del PSPV en la provincia de Valencia.
"Ahora mismo es él quien está frenando a sus concejales para que no se vayan", señalaron fuentes consultadas por EL ESPAÑOL.
Los dos alcaldes mantienen una buena relación desde hace muchos años. González se posicionó del lado de Rodríguez cuando el partido le exigió que se diera de baja tras ser investigado por una posible malversación y prevaricación.