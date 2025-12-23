Valencia pagará 14 millones para evitar la subida del bonobús por no tener Zona de Bajas Emisiones

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en las obras de la avenida Giorgeta. EE

El Ayuntamiento de Valencia pagará 14 millones de euros para evitar que suba el precio del abono del autobús al no tener Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Así lo ha anunciado este martes la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, que ha explicado que el Consistorio asumirá la parte de ayudas del Gobierno central para descuentos al transporte vinculados a la aprobación de la ZBE.

La alcaldesa, que ha asegurado que esta medida se aprobará en la Junta de Gobierno local este martes, ha confirmado que se mantendrá el descuento del 100% en el tramo infantil, del 50% en el bono joven y del 40% en el resto de títulos.

"Los vecinos y vecinas de Valencia no van a ver un incremento del precio del transporte", ha afirmado.

María José Catalá ha subrayado que la Sindicatura de Comptes, en su informe sobre la repercusión de no aprobar la ZBE, "hablaba de unos 13 millones de euros, nunca de 150 millones", como denuncia la oposición que se perderán.

"De momento, lo que sí que está claro es que el Ayuntamiento va a asumir a pulmón la parte del Gobierno que no esté asumida del transporte para que nadie sufra un incremento del precio del transporte", ha insistido.

Respecto a la no aprobación de la Zona de Bajas Emisiones en Valencia, ha subrayado que "el PP ha hecho el esfuerzo por cambiar y hacer hasta tres versiones distintas de la ordenanza" y que la ha presentado "en tiempo y forma".

"Las responsabilidades las tendrán que asumir los que han hecho con su voto imposible tener una Zona de Bajas Emisiones", ha añadido.

"El Partido Popular lo ha dado todo en esta negociación, ha intentado hasta el último minuto negociar con todos, y ha habido una negativa de Vox, por una cuestión de planteamiento, y de Compromís, del Partido Socialista, porque evidentemente no ha habido ninguna voluntad real de acercarse", ha criticado.

En ese sentido, respecto al pleno de este lunes en el que se rechazó una iniciativa sobre la ZBE, ha explicado que lo presentado por la oposición era una moción y no una ordenanza. "Una moción política es una declaración de intenciones políticas", ha señalado.

Obras en Giorgeta

Por otra parte, Catalá ha anunciado que se abre al público provisionalmente durante la Navidad un tramo de la Avenida Giorgeta, entre la calle de San Vicente y la de Albacete en el sentido hacia el paseo de La Petxina.



El Ayuntamiento ha finalizado la primera fase de las obras de reurbanización de estas vías. El tramo finalizado se reabre al tráfico provisionalmente y volverá a cerrarse después de Reyes para continuar los trabajos en el resto de tramos.

Las obras en la Avenida Giorgeta de Valencia. EE

Se trata, según ha explicado la primera edil, de una obra de 24 millones de euros en una zona en la que transitan 56.000 vehículos diariamente.

Las obras de reurbanización comenzaron el pasado 30 de junio de 2025 con un plazo de ejecución por fases de 14 meses y está previsto que finalicen en el último trimestre de 2026.

En conjunto, se actúa sobre una superficie total de 100.000 metros cuadrados y más de dos kilómetros de longitud. Las obras renovarán por completo el alumbrado, el alcantarillado y la red de semáforos.

Habrá 15 paradas de autobuses, 26 pasos de peatones y 6.800 metros cuadrados de zonas verdes y tres parques infantiles.

Además, las dos avenidas ganarán un carril bici de 2,4 kilómetros de longitud, que será bidireccional y segregado de la calzada.