Pérez Llorca afirma que "no es momento" de un congreso en el PPCV y plantea hacerlo "en la medida que avance 2026"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que "no es el momento" de pensar en un congreso regional del PPCV, y lo emplaza al próximo año: "En la medida que avance la reconstrucción y que avance el año 2026, si no hay más percances, que Dios no lo quiera, ni más inconvenientes, ya podemos afrontar ese congreso".

Así lo ha afirmado este martes en el Ayuntamiento de Alicante durante su primera visita institucional al consistorio como jefe del Consell.

Además, ha recordado que se acaba de nombrar una gestora en la formación popular a nivel autonómico, y ha señalado que van "pasito a pasito".

"Se tomó una decisión muy importante, consideramos que no era momento para hacer un proceso electoral en la Comunitat Valenciana habiendo una reconstrucción en marcha", ha explicado.

En este sentido, ha indicado que "se decidió optar por elegir entre los diputados" de Les Corts Valencianes a un presidente de la Generalitat, al considerar que eso "era lo responsable": "Sería una irresponsabilidad hoy plantear un congreso del partido a nivel orgánico cuando se tomó la decisión que se tomó, además, y que yo creo que de forma acertada".

"Claro que tiene que haber un congreso regional donde los militantes del partido se manifiesten", ha señalado Pérez Llorca. Según él, "el futuro del partido en esta comunidad tiene que contar" con la voz de ellos. "Yo siempre lo he defendido", ha asegurado.

Sobre la gestora del PPCV, ha defendido que la decisión que se ha tomado es "reforzar la formación y sus estructuras" para que en ella estén representadas "todas las sensibilidades del partido, que es el más grande de toda la Comunitat Valenciana".

Asimismo, ha indicado que "todos" tienen un "mismo objetivo": "Seguir consolidando las políticas del cambio. Son las que aceptó la sociedad valenciana en las pasadas elecciones" autonómicas de 2023.

También, apunta, tienen el objetivo de "seguir trabajando garantizando futuro y calidad de vida a todos los ciudadanos de esta comunidad".

"Vamos a descansar un par de días, no mucho más, porque tenemos las fiestas de Navidad, y después a trabajar con rigurosidad, que es lo que tiene que hacer un partido serio como es el PP", ha señalado, tras lo que ha dicho que no le preocupa "ser candidato o no ser candidato", sino "hacer un buen trabajo".

Esta es "la misión" que le ha "pedido" la dirección nacional de los populares y que le han "demandado" militantes y sus "compañeros" de la junta directiva regional, según ha asegurado Pérez Llorca.

Así, ha aseverado que "el futuro" que para él es "más importante" pasa por seguir la reconstrucción. "El futuro ya dictaminará quién es la persona idónea para seguir capitalizando la representación del partido en las próximas elecciones", ha adelantado.

"No vivo obsesionado con eso. No me preocupa para nada. Yo estoy convencido de que si hacemos un buen trabajo, todos tendremos muy claro quién debe ser el candidato", ha resaltado.