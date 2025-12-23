La Audiencia de Valencia da la razón a la jueza y rechaza la imputación del presidente de la CHJ tras declarar como testigo

La Audiencia de Valencia da la razón a la jueza de Catarroja y rechaza de nuevo imputar a Miguel Polo, presidente de la CHJ, en la causa de la dana tras prestar declaración como testigo.

Los seis magistrados que integran el Alto Tribunal acuerdan desestimar el recurso interpuesto por la acusación popular que ejerce en la causa de la dana el partido político Valores contra la decisión de la jueza instructora de denegar la citación para declarar como investigado del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

En un auto de 34 folios y suscrito por los magistrados que componen la Sala de la Sección Segunda se considera "razonable" la decisión de la jueza de Catarroja de no investigar al máximo responsable de la CHJ.

La Audiencia considera que "no se puede culpar" a Polo de que "los responsables de la emergencia, directores del plan especial de inundaciones, no hicieran uso del SAIH, no analizaran los datos pluviométricos, las previsiones meteorológicas ni las informaciones de los medios de comunicación, ni las llamadas al 112, o que, pese a que sabían que los barrancos estaban al borde del colapso, no los controlaran".

En este sentido, se cita la declaración de Polo cuando aseguró que "la evolución de las lluvias torrenciales exige un control pluviométrico combinado con los aforos en los que es imprescindible su análisis".

Añaden, además, que "los bomberos forestales fueron desplegados y se retiraron". "Difícilmente se puede achacar a la Confederación Hidrográfica del Júcar ni a su presidente que se retiraran los bomberos, que no se controlara el desbordamiento, y que se ocasionara el abrumador número de fallecimientos".

"La alerta hidrológica no se desactivó el día 29 de octubre y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia estaba representado en el Cecopi por el señor José Miguel Basset, por lo que el director o la directora del Plan podían inquirirle sobre la vigilancia del barranco a través de los bomberos forestales, asegurándose de la permanencia de éstos, dada su posición de garante en la emergencia", señala el escrito.

Los magistrados exponen también que "el sistema automatizado SAIH recogió cada 10 minutos la evolución del caudal del barranco del Poyo, datos que no niega el recurrente que podían ser consultados a través de la web del sistema en todo momento, sino que se ampara en un solo extremo, la inexistencia de un email entre las 15:50 horas y las 18:43 horas".

Sobre el envío del mensaje Es-Alert se indica que si ya se discutía su envío al menos desde las 19:00, "resulta completamente absurda la contumaz insistencia en la atribución de responsabilidad a la CHJ, a la AEMET, e incluso a la Delegada del Gobierno".

"Una atribución de responsabilidades penales en la que insisten algunas acusaciones que solo tiene efectos exoneratorios respecto de los investigados, pero que en modo alguno jamás podrá revestir efectos incriminatorios respecto de testigos que no asumen la posición de garante", considera la Audiencia.

"No se puede argumentar, con el volumen de información de que se disponía cuanto menos desde la mañana, un desconocimiento de la situación", sostienen los magistrados de la Sección Segunda.

"Se está defendiendo un sistema de análisis de información y de control del riesgo tan absurdo como defender que un Juez de Violencia de Género, o un Letrado de víctimas, no supiera lo que es el SIRAJ, no supiera leer la hoja de antecedentes penales y de medidas cautelares, afirmara desconocer que existe el sistema Viogen, o que no sabe que se puede adoptar una orden de protección, o que un controlador aéreo no sepa leer la pantalla del radar", comparan.

Finalmente, exponen que "el envío de mensajes a la población al objeto de que adoptara medidas de autoprotección era esencial para salvar sus vidas".

"Las víctimas desconocían que corrían un altísimo riesgo por usar su coche, bajar al garaje, estar en la vía pública o incluso por el simple hecho de permanecer en su domicilio en planta baja. Víctimas que perecieron de forma terrible", concluyen los seis magistrados.