Rafa, el lotero que vuelve a repartir suerte en Manises con el tercero, un cuarto y dos quintos premios: "Un no parar"

La administración de lotería de Manises número 3 celebra los premios repartidos en la Lotería de Navidad 2025. EE

El Gordo no ha caído en Valencia, pero eso no es motivo para que la administración de Rafa Sanchis no esté de celebración.

La suerte vuelve a estar de su parte. Ya lo dicen las estadísticas: Manises es el pueblo más agraciado y este 2025 no iba a ser distinto. "Esto es una fiesta, un no parar", expresa, en declaraciones a EL ESPAÑOL.

El lotero de la administración número 3 ha repartido el tercer premio (90693), dotado con 500.000 euros a la serie, un cuarto (25508) y dos quintos (77715 y 23112). "Todo el equipo estamos muy contentos", afirma.

El número 90693, el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie, ha obligado a descorchar cava este lunes en Manises, donde se ha vendido una serie. De la misma manera se ha celebrado en las administraciones 5 de Alzira y 10 de Gandía.

El número 25508 (cuarto premio) del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie, ha sido cantado a las 12:36 horas en el primer alambre de la octava tabla. En el local de Rafa se ha vendido una serie.

El 77715, que ha salido agraciado con el tercero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido cantado a las 11:06.

Según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado, ha sido vendido en Loterías Castillo de Alaquàs (dos décimos); y en Manises por partida doble (dos décimos en la administración de la calle Riba-roja y en uno en Lotería Manises).

Cinco 'Gordos'

De lo que sí que puede presumir es del palmarés conseguido a lo largo de los últimos años. Si en Manises se han dado siete Gordos, Rafa ha repartido cinco, (2012, 2013, 2018, 2022, 2023).

En su punto de venta se han generado colas "importantes" este año, de "una o dos horas"; y eso que no cerraban a mediodía.

Colas que se forman en la administración número 3 de Manises, antes del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025. EE

"Son muchos los rezagados que esperan a última hora, o los que ya tienen sus décimos pero siempre buscan ese último número para participar en el sorteo de Navidad", aseguró.

Para dar abasto, se han dividido en dos equipos, cada uno con sus respectivos turnos. "Estamos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, prácticamente", explicó Sanchis, aunque precisó que el horario de venta al público era desde las 9:00 hasta las 20:30.

Suerte en 2024

La administración de Rafa Sanchis repartió desde primera hora de la mañana el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie: el 11840.

Este número, que fue cantado a las 09.49 horas en el tercer alambre de segunda la tabla, cayó en varias localidades de la Comunitat Valenciana, como Benidorm, Alzira, Requena, Gandía o Catarroja, entre otras.

Rafa Sanchis, el lotero de Manises, con su equipo el día del sorteo de 2023. EE

En concreto, 'Lotería Manises' vendió 1,1 series del tercer premio del sorteo, mientras que del primer cuarto 77768 pudo compartir 750.000 euros en premios correspondientes a 1,5 series.

Del segundo cuarto 48020 también dio 200.000 euros, que correspondían a una serie. Y, como último premio mayor, el quinto premio 74778.

El dueño aseguró entonces que "una parte de los números se habían vendido por internet, aunque la gran mayoría por ventanilla" y detalló que vendieron un total de 11 décimos del tercer premio y 13 del cuarto.