El 4º premio del 78.477 de la Lotería de Navidad reparte 600.000 euros en Valencia, Alaquàs y Mislata

El 4º premio del 78.477 de la Lotería de Navidad reparte 600.000€ en Valencia, Alaquàs y Mislata

El 4º premio de la Lotería de Navidad ha repartido 600.000 euros en Valencia, Alaquàs y Mislata. El número 78.477 ha resultado agraciado con el primero de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie.

El número -cantado a las 09:53 horas en el séptimo alambre de la segunda tabla- ha caído en nueve provincias; entre ellas Valencia.

Cada una de estas administraciones valencianas ha vendido una serie, dotada con 200.000 euros. Se trata de la de Padre Vicent, 1, en València; Blasco Ibáñez, 59, en Alaquàs; y Poeta Miguel Hernández, 9, en Mislata.

Además de en Valencia, este cuarto ha ido a parar a Jaén, Madrid, Barcelona, Burgos, Vizcaya, Gerona, Segovia y Toledo.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre.

En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum.

2.772 millones

El Sorteo Extraordinario de la lotería de Navidad repartirá este 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios.

Loterías y Apuestas del Estado (LAE) recuerda que, "aunque parezca evidente", para cobrar el premio es "imprescindible" presentar el décimo o resguardo agraciado.

Cuando los premios acumulen un importe igual o superior a 2.000 euros, se cobrarán en las entidades financieras autorizadas (BBVA y CaixaBank).

En el caso de décimos adquiridos en el canal online oficial (www.loteriasyapuestas.es), los premios mayores se abonan mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente comunicada por el jugador en su cuenta de juego, una vez verifique el número de cuenta tras el sorteo.

Los premios menores serán abonados directamente en la cuenta de juego siempre que esta no exceda de los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.

Asimismo, Loterías indica que si el décimo o resguardo premiado está deteriorado, el cliente debe personarse en un punto de venta de LAE, cumplimentar el formulario 'Solicitud de pago de premios', firmarlo y aportar el décimo o resguardo deteriorado, que será remitido a Loterías para su autenticación.

Cuando se comparte un décimo, hay que identificar a todos los participantes a la hora de cobrar los premios iguales o superiores a 2.000 euros en las entidades financieras.

Por último, si el décimo ha sido sustraído, es recomendable presentar denuncia ante las autoridades competentes. Si dicho décimo resultara premiado, el cliente puede personarse en un juzgado con la denuncia para que se inicie el proceso correspondiente.