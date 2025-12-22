Pablo, dueño de la administración que ha vendido un cuarto premio de Lotería de Navidad: "Ya son 5 años"

El Gordo de la Lotería de Navidad ha esquivado a la Comunitat Valenciana. Sin embargo, el sorteo ha dejado algún pellizco en administraciones valencianas de Alaquàs, Manises o Alfara del Patriarca.

Pero, en Mislata, Pablo Tortosa ha vendido una serie del número 78477, uno de los dos cuartos premios del sorteo, dotada con 200.000 euros.

El propietario de la Administración número 2 de Mislata, llamada 'La Mágica' ha resaltado que llevan cinco años seguidos "dando suerte".

En ese tiempo, han repartido 16 premios. "Seguro que damos alguno más", ha asegurado.

En declaraciones a Europa Press, ha expresado que está "muy emocionado" por seguir dando premios desde su administración.

'La Mágica' lleva abierta 41 años en el barrio de Mislata. Sin embargo, en esta ocasión no conoce a los agraciados porque la serie se vendió por Internet.

Su mejor suerte fue hace dos años, cuando repartió el Gordo en Navidad y en el Sorteo del Niño. Así, ha resaltado que desde entonces cada vez son más conocidos.

El número también se ha repartido en las administraciones valencianas de Padre Vicent, 1, en Valencia y Blanco Ibáñez, 59, en Alaquàs, donde también ha caído un quinto.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre.

En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum.

2.772 millones

El Sorteo Extraordinario de la lotería de Navidad repartirá este 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios.

Loterías y Apuestas del Estado (LAE) recuerda que, "aunque parezca evidente", para cobrar el premio es "imprescindible" presentar el décimo o resguardo agraciado.

Cuando los premios acumulen un importe igual o superior a 2.000 euros, se cobrarán en las entidades financieras autorizadas (BBVA y CaixaBank).

En el caso de décimos adquiridos en el canal online oficial (www.loteriasyapuestas.es), los premios mayores se abonan mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente comunicada por el jugador en su cuenta de juego, una vez verifique el número de cuenta tras el sorteo.

Los premios menores serán abonados directamente en la cuenta de juego siempre que esta no exceda de los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.

Asimismo, Loterías indica que si el décimo o resguardo premiado está deteriorado, el cliente debe personarse en un punto de venta de LAE, cumplimentar el formulario 'Solicitud de pago de premios', firmarlo y aportar el décimo o resguardo deteriorado, que será remitido a Loterías para su autenticación.