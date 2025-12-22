Inma, ganadora del cuarto premio de la Lotería de Navidad: "El número lo eligió mi hijo pequeño porque le gustó"

La suerte se ha asomado al barrio valenciano de la Fuente de San Luis. Allí, vecinas como Inma y su familia han resultado agraciados con un cuarto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

En su caso, el número no corresponde a ninguna cifra especial, fecha o número de la suerte. "Lo eligió mi hijo pequeño porque le gustó", asegura la madre.

Ella no es la única a la que le ha costado asimilar que le ha tocado la lotería. A Emilio, el lotero, también le ha pillado por sorpresa: "Es la primera vez que damos un premio".

Como cualquier otro año, Inma y su marido, Javier, estaban en casa con la televisión puesta desde primera hora de la mañana.

Lo que no se imaginaban es que la suerte iba a llamar a su puerta en este sorteo de 2025. Además, bastante temprano, pasadas las 9.30 horas.

"Estábamos en casa viendo el sorteo y cuando he visto las cifras del premio no me lo creía", relata Inma en declaraciones a ÀPunt.

Se trata del primero de los dos cuartos premios, el número 78477. "Me ha dado una alegría tremenda, nos hemos vestido rápido y hemos bajado a la administración", apunta la agraciada.

Entre medias, explica, no ha querido perder la oportunidad de dar la noticia a sus familiares. En concreto, a su hija mayor y a su madre. "Al llamarle a mi hija se le ha caído el móvil, no se lo creía", relata.

Así, apenas desde el momento en el que ha salido el premio, Inma y su familia han acudido a la administración Fonteta de la Sort, en la Fuente de San Luis.

La anécdota de este premio está relacionada con la elección del número. Esta familia valenciana no lo eligió por nada en especial. De hecho, fue el hijo pequeño quien escogió el número porque le gustaba.

"Mi hijo eligió ese número y mi hija otro, así que compré los dos", recuerda Inma, con el pequeño en brazos. "La chica me los guardó porque no tenía cambio, fui a por dinero y los compré", añade.

Por su parte, Emilio, el lotero de esta administración, también está de suerte. Asegura que es "la primera vez" que dan un premio en este sorteo: "En otros sí que hemos repartido premios de más de un millón de euros, pero en el de Navidad nunca".

"No tenemos ni idea de quién ha comprado los décimos, se vendieron todos en ventanilla y no tenemos registro. Es gente del barrio seguro", apunta.

El premio

El número 78.477 ha resultado agraciado con el primero de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie. El número -cantado a las 09.53 horas en el séptimo alambre de la segunda tabla- está muy repartido, ya que ha 'regado' nueve provincias, y ha 'tocado' con la fortuna a València, Alaquàs y Mislata.

En concreto, cada una de estas administraciones valencianas ha repartido una serie, dotada con 200.000 euros. Se trata de la de Padre Vicent, 1, en València; Blanco Ibáñez, 59, en Alaquàs; y Poeta Miguel Hernández, 9, en Mislata.

Además de en Valencia, este cuarto ha ido a parar a Jaén, Madrid, Barcelona, Burgos, Vizcaya, Gerona, Segovia y Toledo.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Este premio ha recaído en administraciones de un total de nueve provincias: Jaén, Madrid, Barcelona, Burgos, Vizcaya, Gerona, Segovia, Toledo y Valencia.