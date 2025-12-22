Feijóo designa a González Pons presidente del Comité Electoral del PP valenciano y a Carlos Gil de 'número dos' de la gestora

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido resolver este lunes la situación del PP de la Comunitat Valenciana a las puertas de la Navidad.

Lo ha hecho a través de una gestora -que presidirá Juanfran Pérez Llorca-, de un Comité Electoral y de un Comité Autonómico de Derechos y Garantías.

Todo se ha aprobado conjuntamente en la Junta Directiva Nacional. El Comité Electoral estará presidido por Esteban González Pons, una persona de la confianza de Feijóo y cercana a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

La gestora, por su parte, tendrá al diputado nacional Carlos Gil como secretario general. Se trata de un perfil próximo al líder de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó. Ha sido una propuesta de él.

El concejal Juan Carlos Caballero -también cuota de Catalá- será coordinador general, cargo que ya ocupaba actualmente en el PPCV.

Además, habrá otros nombres entre los vocales, como los tres vicepresidentes del Gobierno valenciano (Susana Camarero, Pepe Díez y Vicente Martínez Mus), la parlamentaria autonómica Laura Chulià o el director general de Urbanismo, Miguel Ángel Iborra.

El movimiento de Feijóo supone que una gestora -Génova la denomina comisión transitoria- sea la encargada de pilotar el partido hasta el congreso regional que, previsiblemente, se celebre en septiembre de 2026.

Los miembros de este órgano han sido pactados con Pérez Llorca. El nombre de González Pons ha sido nombre exclusivo de Génova.

