La concejal del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia María Pérez renuncia al acta y la sustituye Dolors López

La concejala del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia María Pérez ha renunciado a su acta este lunes. Una vacante que cubrirá Dolors López al correr la lista municipal con la que el PSPV concurrió a las elecciones de 2023. Con su salida, la edil Maite Ibáñez asumirá la portavocía adjunta de la formación en el consistorio.



Pérez inicia una nueva etapa profesional en el ámbito empresarial y formalizará su renuncia en los próximos días, según ha explicado el partido momentos antes de iniciarse el último pleno del Ayuntamiento antes de finalizar el año.



Dolors López, que tomará posesión del acta tras su marcha, es maestra, miembro del Consell del Audiovisual y es autora de 'Te nombro' y 'Dime', dos libros con los que ha roto el tabú sobre el suicidio y ha ayudado a las familias a hacer frente a este problema social.

Maite Ibáñez, número tres a la lista que los socialistas presentaron en las elecciones municipales de 2023, acumula la experiencia de más de seis años en la corporación municipal, cuatro de ellos en el gobierno como responsable de Educación, Acción Cultural, Migración y Cooperación.



Cuenta con el respaldo del Partido Socialista y con la "confianza plena" de la secretaria general de los socialistas en la ciudad, Pilar Bernabé, quien encabezará la candidatura del Partido Socialista a la Alcaldía de Valencia en las próximas elecciones municipales.



Dolors López es profesora de Primaria, FPA (Formación para Personas Adultas) y valencià y entre 1999 y 2011 fue consejera de Radio Televisión Valenciana (RTVV). Además, ocupó la vicepresidencia y presidencia del Grupo de Mujeres de COPEAM (Conferencia Permanente del Audiovisual Mediterráneo).



También forma parte del Movimiento Internacional de la Economía del Bien Común, ha sido líder sindical en la UGT así como formadora y orientadora dentro del ámbito empresarial impartiendo programas de formación a responsables de Recursos Humanos sobre acoso y 'mobbing' laboral.



Asimismo, ha ejercido como asesora de Igualdad en formación del profesorado dentro del CEFIRE Específico de Educación Inclusiva y es vicepresidenta del Consell del Audiovisual desde su origen.