Esta es la probabilidad de que el Gordo de Navidad toque en Valencia, según la IA: "Se gastan más dinero que la media"

"La probabilidad de que el Gordo de Navidad caiga en la provincia de Valencia no se puede calcular". La inteligencia artificial parte de esa base al preguntarle por las posibilidades de que el mayor premio de la Lotería de Navidad toque en Valencia. Predomina así el factor suerte.

Explica ChatGPT que no se trata de un "porcentaje oficial matemático", ya que "el sorteo es puro azar". En cualquier caso, sí que existen diversos municipios valencianos que históricamente -aunque sea por suerte- han resultado más agraciados en cada sorteo.

En esta ocasión, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid.

"Todos los números tienen exactamente la misma probabilidad de ser el primer premio en cada sorteo, 1 entre 100.000", expone ChatGPT.

Así, asegura que no importa dónde se hayan vendido los décimos, y que no existe sesgo matemático hacia ninguna provincia concreta.

Eso sí, históricamente ha caído en 40 ocasiones en territorio valenciano, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado. El último año fue 2023, en concreto, a 24 localidades de sus tres provincias.

Las poblaciones agraciadas entonces fueron: Alicante, Elche y su pedanía de Atzavares, Benidorm, Santa Pola, Torrevieja, Castelló, Alcossebre, València, Alaquàs, Albaida, Alberic, Aldaia, Alfara del Patriarca, Alzira, Benifaió, Carcaixent, Gandia, Manises, Mislata, Paiporta, Quart de Poblet, Requena, Vilamarxant y Xàtiva.

El Gordo de Navidad ha llegado a la Comunitat Valenciana en los años 1847, 1900, 1904, 1906, 1930, 1933, 1934, 1937, 1941, 1950, 1953, 1959, 1964, 1966, 1968, 1971, 1980, 1985, 1986, 1987, 1989, 1993, 1996, 1998, 1999, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 y 2020, 2022 y 2023.

Eso no quiere decir nada, y este 2025 los agraciados pueden estar en cualquier rincón de la Comunitat. O fuera. Algo que sí existe es una mayor o menor participación, dependiendo de la provincia. En el caso de la Comunitat Valenciana, resalta ChatGPT que "suele estar entre las comunidades con mayor gasto en décimos".

Esto, explica, "aumenta ligeramente la probabilidad de que el premio haya sido vendido allí, aunque no cambia la probabilidad del sorteo en sí".

Según los datos de consignación de Loterías y Apuestas del Estado, la Comunitat Valenciana es la cuarta autonomía, por detrás de Madrid, Andalucía y Cataluña, en consignación de Lotería Nacional para el sorteo extraordinario de Navidad.

En total, para este sorteo se han consignado para la Comunitat Valenciana 2.264.114 billetes (cada billete se divide en diez décimos) de lotería, valorados en 452.822.800 euros, frente a los 2.141.385,90 billetes vendidos en 2024 con un valor total de 428.277.180 euros.

Por provincias, en esta autonomía la de Valencia es la que mayor consignación tiene para este 22 de diciembre, 243.949.200 euros y 1.219.746 billetes; seguida de la de Alicante, con 159.019.000 euros y 795.095 billetes, y de la de Castellón, con 49.854.600 euros y 249.273 billetes.

Este año, para el sorteo del 22 de diciembre, los ciudadanos de la Comunitat Valenciana juegan por habitante una media de 85,17 euros (90,04 euros los valencianos; 79,86 los alicantinos y 80,95 los castellonenses), según los datos de consignación.

De este modo, los ciudadanos de las tres provincias valencianas se sitúan, en el conjunto del país, en noveno lugar en gasto de lotería de Navidad por habitante.