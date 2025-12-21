David (46), valenciano que vive en Dinamarca, sobre la vivienda: “Los pisos pueden costar hasta 2M de euros”

Muchos valencianos escogen lugares de todo el mundo para viajar, pero también para vivir. Cada vez son más los que deciden embarcarse en una nueva aventura en otras partes de Europa y del mundo.

Uno de ellos es David, nacido en la localidad de Benigànim, en la comarca de la Vall d'Albaida, que reside en Dinamarca desde hace 13 años . "Me enamoré de una danesa y, después de haber vivido en España unos cuantos años, nos vinimos a Dinamarca", explica.

Así lo asegura en el programa de 'Valencians al món' de À Punt, donde explica los entresijos y el modo de vida del norte de Europa, muy distinto al español.

Una de las principales diferencias con respecto a España es el coste de vida. "Aquí yo digo que casi todo cuesta el doble que en España", destaca.

Un alto coste de vida que también se aprecia en el precio de la vivienda, donde el metro cuadrado tiene un coste mayor al del territorio nacional o la Comunitat Valenciana. En concreto, David destaca una nueva zona residencial lujosa.

Se trata del edificio Lighthouse, el más alto de Dinamarca, en el que los precios reflejan el lujo de su interior. "Los pisos cuestan entre 300.000 y dos millones de euros", explica David.

Un elevado coste de vida que, aunque David reconoce, explica que no abandonaría el país del norte de Europa en el futuro si no le llega una buena oferta.

La vida en Dinamarca

Para hablar de la salud y la longevidad, David presenta a Egon, un apicultor de quien destaca que es "el vendedor que más edad tiene de todo el mercado: 94 años".

El valenciano explica que el secreto de su excelente estado físico reside en una práctica muy nórdica: es un "nadador de invierno". "Se tira al agua independientemente del frío que haga, y, por lo que se ve, hace que se mantenga muy bien", explica.

Respecto al sistema educativo, David visita la escuela de su hijo, la Escuela de Frederiksbjerg, señalando que "es distinta" al sistema educativo español. "Los alumnos suelen trabajar por proyectos y cada semana trabajan algo diferente", explica.

Finalmente, en lo referente a la responsabilidad y los servicios, David muestra cómo el colegio fomenta la autonomía de los niños mediante el cuidado de animales, concretamente "cabras y pájaros".

Según sus palabras, esta tarea "es una de las maneras de aprender a ser responsable". Por último, en cuanto a la sanidad, explica que "las escuelas tienen un dentista y hasta los 18 años es gratuita".