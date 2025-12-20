Ana Lamilla (27), médico: "No queremos guardias de 24 horas ni tomar decisiones sobre la salud de las personas a las 4:00"

Imagen de la huelga de médicos para protestar por la última propuesta del Ministerio de Sanidad. Efe / Biel Aliño

Los médicos no pueden más. Después de las pasadas jornadas de huelga, convocadas por las organizaciones sindicales, sigue sin llegarse a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco.

A juicio de los facultativos, la última reunión con el departamento este miércoles tenía por objeto "desmovilizar a los responsables sindicales y aparentar una voluntad de diálogo inexistente".

El cabreo persiste y Ana Lamilla es una de las afectadas. Tiene 27 años y trabaja en el Hospital General de Valencia como residente de Medicina Interna.

"No queremos guardias de 24 horas ni tomar decisiones sobre la salud de las personas a las 4:00 de la madrugada", exige la joven.

Su día a día consta de una jornada ordinaria de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes. En el caso de Medicina Interna, se dedican a ver tanto pacientes hospitalizados como en consultas.

Además, hacen de tres a seis guardias mensuales obligatorias que pueden ser tanto un día entre semana como en fin de semana, "llamadas jornada complementaria", explica a EL ESPAÑOL.

"En el caso de que sea un día entre semana, hacemos nuestras 7 horas de jornada ordinaria y a las 15:00 comienza la guardia hasta las 8:00 de la mañana del día siguiente. En fin de semana son 24h de guardia seguidas", afirma.

Denuncia que un pensamiento generalizado que se encuentra cuando dice que es médico y que hace guardias es que tienen varios días de descanso: "La realidad es que no, que un martes tienes guardia, sales el miércoles a las 8:00 (que de normal nos solemos ir realmente más tarde porque siempre quedan cosas que hacer) y el jueves a las 8:00 de la mañana estás de vuelta a tu jornada ordinaria".

"Y sin hablar de que te toque hacer la guardia un sábado, que trabajas tu jornada ordinaria de lunes a viernes, vuelves a ir el sábado para trabajar 24 horas y el lunes a las 8 de la mañana estás otra vez en el hospital, sin cumplir ni un día de descanso en una semana entera", se queja.

En cuanto al salario de residente en formación, dice que el sueldo base aumenta cada año de la residencia de manera proporcional al aumento de responsabilidad y conocimientos que se va adquiriendo.

"Por ejemplo, el de un residente de primer año que acaba de empezar son 1200 euros brutos. Posteriormente, se añaden las horas de guardias que oscilan entre 12-19€ brutos la hora entre semana y 14-21€ brutos la hora de fines de semana/festivos, sin distinguir además si la hora es durante el día o nocturna", asevera.

Sanidad "colapsada"

Según Ana, el descontento es generalizado "con una sanidad colapsada y tensionada desde hace años" y que se sostiene "con medidas que actúan como parches y no van dirigidas a abordar la raíz del problema".

"Lo que encontramos en común es que hay listas de espera larguísimas para realizar pruebas diagnósticas, profesionales saturados con atenciones diarias que pueden llegar hasta más de 30 pacientes en una mañana en el caso de atención primaria, y la sensación de que, año tras año, la situación no mejora".

Desde la experiencia de esta valenciana, faltan médicos, "pero no porque no los haya, sino porque las condiciones y los contratos que se ofrecen son indignos, en ocasiones incluso contratos por días".

Además, indica que no se ha implantado la jornada semanal ordinaria de 35 horas, "y nos imponen recuperar jornadas en sábados".

"Estamos cansados de cubrir un déficit estructural con la siempre nombrada vocación y con el querer tratar a los pacientes de la mejor forma posible en medio de un sistema que no nos da el tiempo, los recursos ni las condiciones para ello", manifiesta.