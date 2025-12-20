El alcalde de Almussafes asegura que continuará pese a la denuncia de acoso sexual: "Mi compromiso es firme"

El alcalde Almussafes (Valencia), Toni González, ha aseverado que continuará trabajando "con más dedicación que nunca" como primer edil, "pese a las circunstancias que me han llevado a apartarme del grupo municipal socialistas temporalmente y hasta que se aclare la situación". "Mi compromiso con los vecinos es firme", ha proclamado.

En estos términos se ha manifestado González, en una carta abierta publicada en su perfil de la red social Instagram.

Cabe recordar que González anunció su abandono a todos sus cargos orgánicos y solicitó su suspensión de la militancia del PSOE el pasado 13 de diciembre, justo un día después de que el PSOE comenzara a investigarlo por una denuncia por acoso sexual y laboral, adelantada por 'eldiario.es' y confirmada a Europa Press por fuentes socialistas, que fue presentada por una mujer identificada con nombres y apellidos, tanto en el canal interno de Antiacoso del PSOE como en el Departamento de Cumplimiento de Normativa.

La citada información señala que los hechos se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes. Por su parte, González negó los hechos.

En palabras del primer edil, la "responsabilidad" que tiene con todos los vecinos del municipio "siempre ha sido prioridad", al tiempo que ha añadido que, "precisamente, gracias a la buena gestión" del consistorio, este mes de diciembre "se ha logrado alcanzar una deuda cero y un saneamiento completo de las cuentas municipales".

También ha hecho hincapié en que la denuncia contra su persona "no se ha interpuesto vía judicial, sino que ha sido presentada ante el órgano de control del Partido Socialista" y ha lamentado que no ha recibido información al respecto.

"Me enteré de esta situación a través de los medios de comunicación, lo que me dejó en una posición de indefensión absoluta. Estoy convencido de que se trata de una denuncia infundada y, por tanto, me dedicaré en exclusiva a mi labor como alcalde, sin necesidad de compatibilizar mi responsabilidad al frente del ejecutivo local con otras funciones orgánicas dentro del partido", ha subrayado.

Toni González, además, ha prometido "trabajar sin descanso" para los vecinos de Almussafes y ha agregado: "La confianza depositada en mí en las urnas es mi mayor fuerza y, por ello, me esfuerzo cada día por ser el alcalde que merece este pueblo".

Así, González ha concluido su escrito agradeciendo "de todo corazón" las "numerosas muestras de apoyo y cariño" recibidas en los últimos días. "Mi familias, los concejales, los militantes y toda la ciudadanía en general me han mostrado su solidaridad y su confianza, lo que me da la fuerza y la motivación para continuar entregándome al 100% por Almussafes", ha zanjado.